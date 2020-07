Rescatistas de San Vicente instalaron tubos para alimentar animales callejeros

Jueves 23 de julio de 2020 | 15:00hs.









"La Casita no es solo un bien necesario, es también una forma de espiritualidad espiritual. " Jueves, 23 de julio de 2020

En la localidad de San Vicente, el grupo de rescatistas Ángeles con Cola ultima detalles para la creación del primer refugio de animales en la localidad.Mientras tanto, trabajan instalando en diferentes puntos de la ciudad dispositivos de alimentos para los animales que se encuentran sin un hogar. Se trata de tubos de PVC de un metro de longitud, fijados en una posición que permite renovar el alimento y el agua a medida que los animales consumen.En la localidad, se instalaron en total 10 dispositivos, cada una de ellas ubicadas en lugares estratégicos en donde resulta más importante la intervención. No obstante, según comentó Patricia Dornell presidenta del grupo, “está en los planes instalar más de ellos debido al gran número de animales callejeros en San Vicente”.A su vez, mencionó que “llenar esos tubos implica un gran gasto, puesto que, se utilizan 25 kilos de alimentos por recorrido, cifra que resulta insuficiente debido a la gran demanda”, comentó Patricia. Además agregó que el agua, también es intervenida con unas gotas de probióticos “que permite que los animales se encuentren bien alimentados”.Para aquellos que quieran colaborar, lo pueden hacer comunicándose al 3755 54-1903 o por la página de Facebook @RefugioAngelitosConCola. Según comentó la presidenta del grupo, lo que más se necesita son más tubos de PVC y alimentos balanceados, además de otras herramientas más costosas que aún no pudieron comprar, tales como caladora y moladora, que permitirán hacer casitas para los canes.El grupo Ángeles con Cola, presentó un proyecto el cual busca crear un refugio que albergue a cientos de animales con el fin de prepararlos para su posterior adopción. Si bien, la iniciativa ya fue aprobada con unanimidad por el Concejo Deliberante, aún carece del número de personería jurídica lo cual impide ser reconocido como una Asociación.El grupo trabaja asistiendo a animales hace más de 5 años, sin embargo, aún no cuenta con un predio para alojar a los rescatados, por lo que se ven obligados a albergarlos en sus hogares particulares, no obstante eso limita considerablemente el número de pacientes a asistir.Para esto “es necesario contar con un predio grande que permita alojar a todos los canes y que estos no sufran el encierro, porque a veces se comete el error de asistir a muchos animales en un pequeño espacio y eso se vuelve también un maltrato” comentó Patricia. “Lo ideal para nuestro refugio es contar con un predio de 2 hectáreas, de manera que los animales estén correctamente organizados, pero lastimosamente aun no contamos con ese lugar”, agregó.La asistencia de estos animales busca reducir el número de perros y gatos sin hogares, a través de intervenciones de castración y buscando familias que le den el amor y el cariño que necesitan.