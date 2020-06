Rescatan a una cachorra maltratada pero terminó muriendo

Domingo 28 de junio de 2020 | 11:17hs.

En San Ignacio la vida de una perrita se apagó por tanto abandono y maltrato, a pesar de que los vecinos alertaron a una de las protectoras de animales Fundación Patas Sucias, quienes junto a la Policía de la localidad concurrieron a una casa en la calle 50, donde se encontraba el animal en condiciones deplorables.





Al no encontrar a los propietarios no pudieron ingresar al domicilio y rescatar al animal pero no detuvieron su buena acción y volvieron una segunda vez con mayor suerte ya que en ese momento sí encontraron a la dueña que resultó ser una joven con su hijo muy pequeño y pudieron llevar a la cachorrita que estaba atada con una cadena en muy mal estado.





La perrita requería urgente atención de un veterinario y a raíz de esta situación, El Territorio dialogó con Gloria, una integrante de Patas Sucias quien dijo muy triste "no es fácil y mucho menos de nuestro agrado contar experiencias dramáticas como estas, del incesante estado de abandono que pueden sufrir nuestros queridos sin voz, siendo víctimas de un sufrimiento innecesario".





"Este triste caso llegó a nosotros en la mañana del 26 de junio, fuimos contactados por vecinos de un lugar que llaman calle 50, porque allí cruza el camino de ese nombre y el mensaje manifestaba un pedido de auxilio para un cachorrito que se oía quejarse en una vivienda precaria sin avistar responsables del lugar".





"Los vecinos comentaron que durante el día no había presencia de nadie y que no conocían a las personas, pues hacía poco que vivían allí. Para poder ayudar pedimos apoyo policial, utilizando el protocolo a seguir. Lastimosamente en la primera visita pudimos constatar que en casa no se encontraba persona alguna y se nos tornaba difícil el rescate, así que se charló con los vecinos y se dejó en vista una segunda visita", explicó Gloria.





Tras poder rescatar en una segunda visita a la cachorra "nos recibió el doctor Gómez, asi lo conocemos a quien hizo un diagnóstico del animalito, dijo notar que es de varios días y al tomarle temperatura presentaba hipotermia, nos recomendó internarla procediendo a hacerle suero y otras medicaciones", dijo Gloria, quien destacó la ayuda importantísima que dio la comisaría de San Ignacio incluyendo el traslado a distintos lugares acelerando el rescate y la atención necesaria y urgente de la cachorrita.





Pero no tuvo un final la intervención. El grave estado de abandono que había sufrido la llevó a la muerte, por la cual, se realizó una exposición policial y se realizaría la denuncia correspondiente.