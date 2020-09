Repudiaron públicamente la restitución del concejal Torres en San Pedro - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 17:06hs.





Durante la sesión ordinaria realizada este martes en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro, un grupo de personas realizaron un repudió público frente al recinto mientras que el Foro de Seguridad Vecinal presentó una nota repudiando la votación realizada el viernes 14 del corriente en la sesión extraordinaria y pública Dictamen N° 35/2020 donde se restituye en la banca al Concejal Javier Torres, luego de que este fuera detenido dentro de la reserva biosfera Yabotí con fuertes indicios de haber estado cazando.



La decisión de los concejales, género mucho que hablar, ya que a diferencia de los cinco votos a favor, son cientos los sampedrinos que consideran que el hecho de haber sido encontrado con ejemplares muertos de animales silvestres y armas de fuego como lo indica el acta e informe brindado por Ecología, son pruebas suficientes para destituirlo del cargo. En este sentido, un grupo de personas realizó un repudió público durante la realización de la sesión y de esta forma apoyan el trabajo de los guardaparques.



La nota presentada por los integrantes del Foro de Seguridad, acompañados por guardaparques y ATE, hace referencia a que el Concejal Torres fue detenido por las autoridades competentes en plena biosfera Yabotí, entre ellos, Guardaparques, personal de Ecología y Policía, con un arsenal de armas y animales faenados, especies en peligro de extinción y protegidas, violando además el DNU decretado por el Gobierno Nacional N° 297/2020, ante la Pandemia generada por el Covid-19, en el cual se prohíbe la circulación en vía pública, eximiendo de la misma a los Funcionarios Públicos y de Salud, como así también los servicio esenciales.



En este caso aclararon que si bien su función como edil estaba permitida, no para ser utilizado en hechos delictivos y fuera de la ley, incumpliendo la Ley Nacional 22421 “Conservación de la Fauna” y Digesto Jurídico de la provincia ley XVI N°11 (Antes Decreto Ley1279/80), y la “Ley de Conservación de la Fauna Silvestre”, por ello solicitan la remoción del cargo y también la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.



Además en la nota solicitan que Torres se haga cargo de los gastos ocasionados para el análisis y estudio del caso a cargo de la Comisión Investigadora y exigen que los funcionarios estén a la altura de las circunstancias poniendo en primer lugar el bienestar de los ciudadanos de a pie, haciendo cumplir las leyes vigentes y no sean conniventes y cómplices ante esta y otra situación donde la población sintió vulnerados algunos derechos. “Es bochornoso el accionar corporativo y en bloque para sostener a este sujeto, y dejar ver que lo ocurrido no ocurrió. Pedimos se modifique la Ley y sean penados con cárcel además de multas pecuniarias ante estos hechos de depredación” expresa en la parte final de la nota.



Cabe mencionar que la nota de repudió ingresó hoy, por lo que sería incluida en el orden del día de la semana próxima y la misma nota será presentada ante a Cámara de Representantes de Misiones. De esta primera iniciativa se desprenderá una nota con firmas pidiendo la remoción del Concejal.

