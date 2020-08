Repudian ataque que sufrió una edil del Pays

Miércoles 5 de agosto de 2020

Durante la mañana de ayer, el auto de la concejal del Partido Agrario y Social (Pays) de Bonpland, Cristina Bóveda, sufrió un incendio que, según peritajes de la Policía, habría sido provocado de manera intencional. Este accionar provocó el repudio y solidaridad por parte de integrantes del partido y del Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Misiones. Tras el hecho, se radicó la denuncia pertinente.Según señalaron, “los peritos constataron que fue intencional la quema del vehículo, que usaba para su trabajo en territorio en las comunidades mbya guaraníes y en los barrios populares, especialmente en el traslado de ayudas y alimentos que desde las organizaciones sociales gestionan para merenderos y comedores de Bonpland”.“Se observaron los rastros de combustible dentro del vehículo y alrededor de la calle”, precisaron desde el Pays.Ante este accionar, dirigentes, ediles y militantes del partido reiteraron su rechazo ante el ataque.“Estamos convencidos que en democracia las cuestiones partidarias no se resuelven de esta manera. Apostamos al diálogo y al consenso, y ser opositor no significa ser enemigo, se puede ser adversario político por tener otra visión ideológica; pero siempre el camino es el diálogo y el consenso”, recalcaron.También manifestaron que “esta metodología de violencia nos indigna y preocupa porque habla de que no hay límites. Al conocer lo ocurrido, inmediatamente nos comunicamos con el gobernador Oscar Herrera Ahuad para manifestar nuestro repudio, y exigir una exhaustiva investigación que determine quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este hecho, por lo que esperamos un pronto esclarecimiento”.