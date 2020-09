Reprograman capacitación docente en Misiones: se hará del 5 al 9 de octubre - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar





En cifras 270.000 La población de riesgo contempla 270 mil misioneros, es decir, mayores de 60 años. "Muchos niños viven con sus abuelos", advirtieron. 200 Para poder egresar los estudiantes necesitan 200 horas de práctica de escuelas técnicas. Hay unos 3 mil en condiciones de hacer las pasantías.

El retorno a la modalidad presencial en lo que respecta al dictado de clases parece cada vez más lejano en Misiones. Si bien se había considerado la posibilidad del regreso a las aulas, bajo estricto protocolo, después de la Semana de Formación Docente, contemplada en el Consejo Federal de Educación, pocas son hoy las certezas.En tanto, entre esas pocas definiciones se encuentra la reprogramación de la capacitación docente que se hará entre el 5 y el 9 de octubre y será 100% virtual, según confirmaron a El Territorio autoridades educativas. Esta instancia estaba prevista inicialmente para el 14 de este mes y contemplaba que los educadores estén presentes en las aulas para interactuar online con los capacitadores de Nación.La capacitación es un primer paso, sin embargo no hay fecha confirmada para la vuelta a la escuela ni tampoco para la puesta en marcha de las pasantías o prácticas profesionalizantes para los últimos años de las instituciones técnicas, menos ahora que se reportan contagios todos los días en la provincia. Para tener una idea: en lo que va de septiembre hubo 26 casos de Covid-19. "Esta semana estamos evaluando el aumento de casos para ver cómo seguir", señalaron fuentes consultadas del área de la educación técnica. Las pasantías se habían fijado para el 7 de septiembre y fueron postergadas.La medida impacta en 3.000 estudiantes: 2.000 del nivel medio, tanto de instituciones públicas como privadas, y otros 1.000 en lo que respecta a la educación superior que están en condiciones de realizar las pasantías.En la actualidad, Formosa y La Pampa son las únicas provincias en las que rige el dictado de clases en sus escuelas, con un sistema de horarios reducidos y rígidos protocolos sanitarios. En Formosa, son los alumnos de la población rural y en La Pampa, los estudiantes que no tuvieron conectividad en este tiempo.El ciclo lectivo 2020 arrancó con 425.000 misioneros en el sistema educativo y 33.000 docentes. Para el retorno a la presencialidad, el Comité Científico -presidido por Vicegobernación- había requerido el relevamiento de las condiciones edilicias de las escuelas, agua potable, baños y espacio físico para constatar el cumplimiento del distanciamiento entre los alumnos. Asimismo, se requiere contar con información exacta de porteros.Según pudo averiguar este medio, los datos que manejan los gremios develan que hay 1541 escuelas registradas y 1430 porteros, de los cuales el 50% tiene más de 60 años, o sea, que corresponde a población de riesgo.Justamente, consultados sobre qué se aconseja desde el Comité Científico, integrado por especialistas en salud, las autoridades manifestaron que “no están dadas las condiciones epidemiológicas ni sanitarias para el regreso a clases”.“En la última reunión recomendamos ser cautos, no iniciar las clases, ahora esta situación es diferente y hay que valorizar más las políticas sanitarias adquiridas”, señalaron.En su argumentación, desarrollaron el siguiente análisis: “Hay que ser muy prudentes, tenemos entre 260 y 270 mil personas mayores de 60 años; los chicos tienen una alta carga viral en sus vías respiratorias y una gran mayoría son asintomáticos o presentan pocos síntomas, entonces hay mayor posibilidad de contagios”.“Muchos niños conviven con adultos mayores o visitan a sus abuelos”, advirtieron las fuentes consultadas de Salud.“Hoy no nos queda otra opción que seguir esperando. Hay que ser muy cautos. La situación sanitaria no nos permite pensar en el reinicio de clases”, reiteraron.La capacitación docente buscará formar a los docentes en lo que respecta a la aplicación del protocolo sanitario y sobre cómo se debe actuar ante un caso sospechoso de coronavirus. La provincia ya había advertido que el retorno a las clases sería dual, presencial y virtual, y escalonado. Asimismo, determinó que no habrá promoción automática y aprobar el año estará condicionado al mérito del alumno. “Se va a trabajar en tres situaciones posibles: primero los que han podido trabajar en la virtualidad y han podido sostener sus trayectorias escolares y continúen este año, promocionarán el año siguiente. Un segundo grupo son aquellos que hayan tenido problemas de conectividad y se haya visto afectada su continuidad durante la cuarentena; en este caso se va a trabajar en lo que se denomina intensificación de contenidos y estrategias de continuidad”, había manifestado el titular de la cartera educativa local, Miguel Sedoff.