Repercusiones misioneras sobre el discurso presidencial

Lunes 2 de marzo de 2020

La idea de convocar a todos los argentinos para la recuperación del sistema productivo nacional estuvo presente ayer como concepto central de todo el discurso de Alberto Fernández.Al final de su exposición, que duró 1 hora y 20 minutos, reforzó esa visión con la histórica frase del ex presidente Juan Domingo Perón: “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”.Esa idea que también fue central en su discurso ante la asamblea legislativa el pasado 10 de diciembre cuando asumió como presidente de la Nación fue bien recibida por la mayoría de los legisladores, tanto en el oficialismo como en la oposición.“Celebramos el tono conciliatorio del presidente y estamos dispuestos a colaborar en la medida que conozcamos los proyectos concretos que hoy -por ayer- anunció”, expresó a El Territorio el senador del PRO de Misiones, Humberto Schiavoni.Por su parte, el senador Maurice Closs destacó que “fue un discurso realista donde no había lugar para buenas noticias. Es un hombre sensato y eso estuvo muy claro en cada una de sus palabras”.Según el senador Closs, “el objetivo de convocar a todos y buscar construir puentes con todos, aun con los que tienen grandes diferencias, es una característica que lo engrandece. De todos modos hay que esperar a ver cómo se resuelve el tema de la deuda porque ese partido recién empezó y está con un final abierto”.Por su parte, el diputado Diego Sartori al finalizar la asamblea legislativa dijo que “fue un discurso claro con muchos datos de una realidad que nos preocupa a todos, pero también con un contenido de esperanza en que si logramos unirnos como país será más fácil superar la crisis”.