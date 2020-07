Repatriados de Paraguay aislados en Fátima fueron externados

Lunes 13 de julio de 2020

El gobierno se mantiene firme en lo que respecta a los cuidados de la frontera, ya sea internacional -sobre todo con Brasil - o los límites interjurisdiccionales. El riesgo está en las personas que ingresan a la provincia, que alcanzó cierto equilibrio epidemiológico.Con un estricto protocolo de bioseguridad, el viernes y sábado se llevó a cabo un operativo de repatriación de unos 350 argentinos que estaban varados en Paraguay y traspusieron el puente internacional Roque González de Santa Cruz, que une las cabeceras argentina y paraguaya, Encarnación y Posadas, respectivamente.Los repatriados siguieron camino a sus provincias de origen, Buenos Aires, Santa Fe y el Sur del país; sin embargo, cinco se quedaron aislados en el Hospital de Fátima, donde fueron testeados y luego de arrojar negativo se les concedió la externación para seguir viaje.“Estamos muy celosos con el ingreso a la provincia: si no es una actividad justificada, no ingresa”, señaló el subsecretario de Salud, Héctor Proeza y añadió: “Tiene que ser misionero o ingresar por una actividad esencial, transporte de sustancias alimentacias y forestales o agropecuarios”.“Hay empresas de telecomunicaciones que solicitan el ingreso de sus técnicos para trabajar o para hacer auditorias. O bien la gente que está trabajando en la ruta 14, contratada por Vialidad Nacional. Para estos casos, además del certificado negativo de Covid-19, pedimos una hoja de ruta, dónde van a estar, lugar de abastecimiento. Si tenemos una cadena contagio, sabemos dónde empezar a buscar”, agregó.Consultado sobre si hubo otros casos como el del hombre oriundo de La Plata que arrojó positivo a coronavirus en Misiones y decidió volver a su provincia, sostuvo: “Han pasado situaciones de técnicos de mantenimiento que tenían el permiso para venir, pero no lo hicieron porque al testearse, les da positivo”.