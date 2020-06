Renunció Luis Lobo, acusado de participar del torneo clandestino de paddle

Lunes 29 de junio de 2020 | 23:15hs.

El subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Lobo, presentó la renuncia a su cargo tras ser acusado de haber participado de un torneo de paddle de la localidad de Pilar, donde fueron demoradas 16 personas por violar la cuarentena obligatoria por el coronavirus.No obstante, el ex tenista profesional negó haber participado de esta competencia celebrada en forma ilegal en el complejo "La Palmera", del Club Atlético Pilar.Según responsables de la entidad, Lobo y el exministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio se retiraron del lugar momentos antes del allanamiento realizado por Gendarmería Nacional."Ante las diferentes versiones de público conocimiento en las que me veo involucrado en unas posible situación de violación de la cuarentena, presento mi renuncia al cargo de Subsecretario de Deportes de la Ciudad", señaló en la carta.De todas formas, el funcionario aseguró: "En ningún momento participé de un torneo de paddle, es esa ocasión ni durante el periodo de cuarentena".Y cerró: "Por respeto a la ciudadanía y ante la responsabilidad que significa ocupar un cargo público es que he tomado esta decisión".