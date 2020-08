Renunció el primer ministro de Japón Shinzo Abe por razones de salud - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 15:00hs.

El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció este viernes que dejaría su cargo, el que ocupa de forma ininterrumpida desde 2012.Según detalló en una conferencia de prensa, tomó la decisión por razones de salud. “A pesar de que falta un año en mi mandato y hay desafíos que enfrentar, he decidido renunciar”, dijo. Según explicó, comenzó a sufrir nuevamente una colitis ulcerativa, una enfermedad intestinal inflamatoria, que también lo había llevado a dejar el poder en 2007.// Por el coronavirus, el turismo en Japón cayó un 93%“Durante casi ocho años controlé mi enfermedad crónica, sin embargo, este año en junio me hice un chequeo regular y había una señal”, agregó. “Decidí que no debería continuar con mi trabajo como primer ministro”, dijo Abe. “Necesito luchar contra la enfermedad y recibir tratamiento”.Las especulaciones en torno a su salud y su futuro político comenzaron esta semana, debido a que el mandatario se sometió el lunes, por segunda vez en ocho días, a una serie de pruebas médicas en un hospital de Tokio.El primer ministro japonés anunció su renuncia en una conferencia de prensa este viernes. (Foto: AFP).El primer ministro japonés anunció su renuncia en una conferencia de prensa este viernes. (Foto: AFP).Según trascendió en los medios japoneses, Abe comenzó con síntomas fuertes a principios de julio, lo que lo llevó a limitar las apariciones públicas notoriamente.Los problemas de salud del mandatario de 65 años también le habían jugado una mala pasada en 2007, durante su primera etapa en el poder, tras haber asumido el año anterior.En medio de las especulaciones, los analistas locales estimaban que Abe permanecería en el cargo hasta el final de su tercer y último mandato como presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), previsto en septiembre de 2021.Incluso el portavoz del gobierno Yoshihide Suga intentó durante los últimos días disipar los rumores de una posible renuncia. Dijo que no había visto ninguna señal de deterioro de la salud de Abe durante las “reuniones diarias” que mantienen.El liderazgo de JapónTal como había adelantado a los líderes del PLD, Abe no nombrará a un sucesor, sino que permanecerá en el cargo hasta su partido busque un nuevo líder.Según se supo, tienen previsto elegir el martes a su nuevo candidato en una votación en la que participarán diputados y cargos electos, según difundió el medio local Kiodo.El anuncio de la renuncia se produjo tan solo cuatro días después de que Abe se convirtiera el lunes en el primer ministro que más tiempo permaneció en el cargo, al cumplir 2799 días consecutivos al frente del Gobierno. Superó superando así el récord que hasta ahora ostentaba su tío abuelo Eisaku Sato, en el cargo entre noviembre de 1964 y julio de 1972.