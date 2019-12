Renunció el intendente de Asunción, acusado de tener una “caja paralela”

Sábado 21 de diciembre de 2019 | 08:30hs.

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, renunció envuelto en un verdadero escándalo que ya tiene consecuencias judiciales.La Fiscalía abrió una investigación en el municipio por una supuesta caja paralela de recaudación.Ferreiro, reconocido internacionalmente como presentador de televisión, convocó ayer por la mañana a una conferencia de prensa donde comunicó su decisión de apartarse de la intendencia, luego de que se imputara a gente de su entorno, además de la inminente intervención del municipio, informó el diario ABC color.Esto se debió a la denuncia que presentó Camilo Soares, exaliado político de Ferreiro, ante el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades en la Comuna capitalina. “El desafío era difícil; sin embargo, realizamos esfuerzos sobrehumanos para construir la ciudad (...) Hoy dejo el cargo pero no el compromiso de construir una ciudad justa e igualitaria. Me voy con menos patrimonio del que llegué, es fácil de demostrarlo”, señaló el ahora ex intendente.“Esta renuncia tiene que ver con precautelar el funcionamiento correcto de la ciudad. Asunción no puede parar por varios meses (...) No se merece Asunción una cruenta intervención, una despiadada intervención”, expresó.Finalmente, no dio explicaciones ni quiso hablar sobre los hechos denunciados.“Nos desayunamos la renuncia del intendente y tiene un tufo a que es preferible renunciar antes que permitir una intervención. La pregunta es por qué no quiere la intervención, porque así un tercero podrá entrar a investigar lo que ocurre en la municipalidad. Para nosotros, existe mucha corrupción adentro”, refirió la abogada Rosa Martínez de Vacchetta, del Movimiento Poder Ciudadano en Acción.En una entrevista, la activista asuncena indicó que es una situación muy fuerte que exista una supuesta caja paralela de recaudación en concepto de coimas a las empresas que desean adjudicarse las obras municipales.El caso salió a la luz luego de que la Fiscalía allanara la camuna capitalina el miércoles en horas de la mañana. Luego se supo que esto se debió a la denuncia de Soares por los supuestos hechos de “cohecho agravado, soborno agravado, coacción grave y tráfico de influencias” contra personas innominadas.La sospecha es que existe un grupo paralelo de recaudadores liderados por Marcelo Mancuello, quien está vinculado a Ferreiro.Un grupo de cuatro integrantes en la aplicación de mensajería Telegram denominado “Asado de fin de semana” sería el lugar donde se organizaba la caja paralela de la Municipalidad de Asunción. El grupo consta de cuatro integrantes: Marcelo Mancuello, jefe de Gabinete; Víctor Ocampos, funcionario de la dirección de Recursos Humanos; Fernando Ferreiro y Alberto Ferreiro Paz, ambos sobrinos del intendente, Mario Ferreiro.