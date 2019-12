Renunció a su banca el diputado Roberto Rocholl

Martes 31 de diciembre de 2019

En la tarde de ayer el diputado provincial Roberto Rocholl (Pro) comunicó de forma oficial que dejará la banca que ocupa en la Cámara de Diputados de Misiones desde el año 2017.

En un escrito, Rocholl aseguró que deja la banca por motivos estrictamente personales “fundamentalmente por mi estado de salud”.

La renuncia se materializará una vez que el pleno de los diputados la trate en el recinto y sea aprobada, luego del receso que finalizará en mayo próximo.

“Quiero informarles que no es una decisión repentina, la tomé pensando varios meses y buscando el momento que produzca menos impacto”, dijo el legislador de Cambiemos. Lo sucederá el eldoradense Fernando Mudry.

“Quiero expresarles el sincero y profundo agradecimiento a todos los que durante estos cuatro años me vienen acompañando, ya que no llegué solo a este lugar, por lo que me comprometo a seguir trabajando y apoyando la continuidad del espacio y logros obtenidos en las personas que tomen la posta de seguir adelante, con mi acompañamiento sin ningún lugar electivo a la vista”, finalizó el obereño Rocholl.