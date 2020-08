Renuevan su plan sobre la marcha

Jueves 13 de agosto de 2020

El año pasado lo habían sellado con la coronación en el Nacional de patín, el primer gran anhelo de la dupla compuesta por Mónica Doberstein y Guillermo González, y para este 2020 había mucho en juego, y este plan se reinventa como todos los calendarios que se vieron afectados por la pandemia.De igual manera, Misiones goza del privilegio de poder llevar adelante actividades deportivas bajo protocolo, como el patín, y la pareja posadeña se alista para llegar al año que viene en buenas condiciones físicas y a la espera de dar un paso más en su carrera con el Panamericano, cita que aún no tiene fecha concreta, y un Nacional que estaba preestablecido para febrero, pero aún no hay nada confirmado.“Estamos súper felices de poder volver, lamentablemente sólo podemos ir los sábados porque los otros días en los horarios que están disponibles no podemos ir por cuestiones laborales, ya que es de público conocimiento que hasta las 20 se puede entrenar; así que vamos los sábados de 18 a 20”, explicó González.Ambos misioneros se colgaron la medalla de oro el año pasado en pareja Free Dance, en el Nacional que se hizo en Buenos Aires, en representación de la Federación Misionera de Patín y fue la primera pareja en la historia de Misiones en competir en dicha modalidad en mayores y obtener un título.En este contexto, motivados por ese paso histórico, el patinador de la Tierra Colorada explicó que “se está hablando que quieren hacer un torneo Nacional en febrero depende de cómo vaya todo, aún no es nada concreto, igualmente nosotros nos vamos preparando para estar listos en caso de que ocurra.Nuestra meta es ir al Panamericano de clubes, vamos a ver si el próximo año esto se puede concertar, todo depende de dónde se realice ya que las ayudas son pocas y los gastos son grandes”.Es que la situación económica también golpea los planes de ambos. “Aparte, para completar el patín, vamos al gimnasio y todo en un gasto, entre el pago de cuotas -de ambas actividades- del seguro anual, Federación Misionera, Confederación Nacional, cursos, armado de coreos, todo suma y mucho. Antes tenía un gimnasio que me ayudaba y no pagaba la cuota, pero por el tema del Covid decidieron cerrar y nos quedamos sin ese apoyo”.De igual manera ambos le ponen el cuerpo a esta situación y por lo pronto siguen su plan de entrenamiento esperando que todos los escollos se resuelvan prontamente.