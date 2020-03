René lo nuevo de Residente es tendencia mundial

Miércoles 4 de marzo de 2020

“René”, el nuevo video de Residente, se convirtió en la tendencia número uno de YouTube en los Estados Unidos y en segunda posición a nivel mundial.

Las imágenes con las que el artista acompañó su tema superó las 35 millones de visualizaciones, a pocos días de su salida, el 27 de febrero.

La canción lidera los listados de la red social en los Estados Unidos, la Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador y Uruguay.

También está en segundo lugar en Chile y España, y crece en visualizaciones en Canadá y Australia, según destacó el sello discográfico de Residente, que publicó EFE.

En este nuevo clip, el artista mostró por primera vez a su hijo Milo. Soledad Fandiño, ex pareja del cantante y madre de su hijo, también publicó un fragmento del video en sus redes con el mensaje: “Somos familia”.

Residente comparte los lugares más destacados de ese listado mundial con otros músicos como Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, BTS y Shawn Mendes.

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no conocía el motivo. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, describió el ex-Calle 13 en sus redes, al publicar el tema. Además de ello, confesó a sus seguidores de Instagram que la canción publicada “desviste su alma”.

Bad Bunny, Camila Cabello, Rosalía, Shakira, Karol G, Kany García o Alejandro Sanz, entre otros tantos artistas destacados del mundo de la música, felicitaron al cantante por la canción de tono intimista.



Su nuevo disco

Residente está trabajando en el que será su segundo álbum solista, donde explorará mundos paralelos a la música, como el ámbito científico. Se puso en contacto con los departamentos de neurología de Yale y la Universidad de Nueva York, donde se asoció con profesores para estudiar patrones de ondas cerebrales en gusanos, insectos, ratones e incluso Bad Bunny cuando estaban creando “Bellacoso”. Con los resultados de los electroencefalograma (EEG), René Pérez Joglar -su verdadero nombre, rastreó ritmos comunicativos que eventualmente los ha convertido en sonidos para este nuevo proyecto. El 7 de marzo se presentará junto a la Filarmónica de Los Ángeles.