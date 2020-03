René desmintió su propia muerte

Lunes 16 de marzo de 2020

René Pérez, ex cantante de Calle 13, fue dado por muerto en las redes sociales y lejos de indignarse por la falsa noticia realizó una irónica publicación con la que se burló del invento que se hizo viral en pocas horas. El posteo de Residente, como es conocido en el ambiente musical, recibió miles de comentarios. Y, uno de los primeros en responder fue su colega Alejandro Sanz.Luego de que millones de personas, compartieran la noticia que daba por muerto al artista puertoriqueño, el cantante publicó una foto en su Instagram con un particular descargo: “Están publicando que estoy muerto por ahí y la verdad es que sí lo estoy. Esta foto no la publiqué yo, es un doble mío que piensa que subiendo esto gana seguidores”. La publicación de Residente recibió miles de respuestas, la que más llamó la atención fue la del cantante Alejandro Sanz. El músico comentó el posteo con dos emojis que simulan una cara que está llorando de risa. Los colegas mantienen una relación de muchos años y vienen de grabar juntos “Los Lugares”, se trata de la segunda colaboración que hacen a lo largo de sus carreras. La canción fue incluida en el exitoso último disco del artista español.El músico referente del genero urbano, viene de presentar su primer sencillo “René” que se convirtió en tendencia mundial. La letra, con la que Residente abre su corazón y cuenta los peores momentos a los que tuvo que enfrentare en su vida, fue uno de los temas más hablados en las redes y su vídeo superó las 35 millones de visualizaciones, a pocos días de su salida (27 de febrero).La canción lideró las listas de Estados Unidos y de gran parte de latinoamerica ocupando los primeros puestos de Argentina, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Perú, Puerto Rico, México Ecuador, Guatemala y Honduras.Y el músico se sumó así, a la lista de artistas que fueron victimas de la fake news de su muerte.