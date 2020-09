Relevaron a jefes de la UR II tras el robo de cocaína - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

Tras apenas ocho meses de gestión, fueron relevados los comisarios inspectores Rafael Kubiszen y Hugo González, quienes hasta ayer se desempeñaron al frente de la Unidad Regional II de Policía como jefe y segundo jefe, respectivamente.En sus reemplazos asumieron el comisario mayor Oscar Bigalki y el comisario inspector Daniel Houchuk, provenientes de la Unidad Regional IX de Jardín América, nuevo destino asignado a los primeros.Según fuentes de la fuerza provincial, el desencadenante del cambio fue el escándalo desatado por el robo de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en resguardo del depósito de decomisos de la División Toxicomanía de la UR II.Si bien los jefes relevados no tienen responsabilidad directa en el hecho, tal como indica la investigación penal que lleva adelante el Juzgado Federal de Oberá, para las autoridades de la fuerza la gravedad del caso ameritó un cambio en la cúpula local.Con relación a la causa a cargo del juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga, hasta el momento hay ocho policías imputados, tres de ellos en situación de disponibilidad, es decir que fueron apartados de sus funciones por la Jefatura.El faltante de un kilo de cocaína fue alertado el pasado 7 de agosto. Un dato clave indica que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la cocaína disponían de las llaves. Las mismas eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B. -ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente-, aunque luego declararon que los subalternos también tenían acceso a las llaves que se dejaban en la oficina.La droga desaparecida era parte de un lote decomisado el 28 de septiembre del año pasado en un procedimiento que se concretó en la localidad de Campo Viera.En aquella ocasión un hombre de 50 años fue detenido con varios panes de cocaína de máxima pureza, secuestro que arrojó un peso total de 4,213 kilogramos divididos en cuatro paquetes, todo valuado en más de 5.500.000 de pesos.