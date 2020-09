Relevarán comedores para conocer cómo se usa la Tarjeta Alimentar - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 01:00hs.

Las mediciones que el Isepci viene realizando desde hace ocho años en la talla y peso de quienes asisten a comedores y merenderos muestran que hubo un proceso en el que se consolidaron niveles de malnutrición que afectan al 40 por ciento de los niños y adolescentes.





Más de 60.000 misioneros cobran Alimentar Se señaló de manera oficialpor parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que en Misiones se entregaron 63.600 tarjetas para 127.600 personas. Ante la pandemia, se suspendieron de forma total los operativos de entrega de la Tarjeta Alimentar que estaban programados entre el 16 de marzo y las primeras semanas del mes de abril.Por eso, las tarjetas físicas entregadas llegaron a un 1,1 millones en todo el país. De esta manera, los titulares de las tarjetas alimentarias que no recibieron el plástico cobran mensualmente vía la cuenta bancaria de la Asignación Universal por Hijo. El gobierno estableció un monto de $4.000 para familias con un hijo y de $6.000 para las que tengan dos o más hijos.

Mientras el país continúa confinado, los merenderos y comedores no dan abasto para contener a la enorme población que concurre para asegurarse un plato de comida al día, situación que en los últimos meses se vio incrementada.A través de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) relevará en los próximos seis meses los efectos del Plan Argentina contra el Hambre. El estudio buscará particularmente conocer cómo se usa la Tarjeta Alimentar.En este contexto, El Territorio dialogó con Fabricio Tejerina, referente de Barrios de Pie en Misiones, organización que será la encargada de recopilar los datos en 40 comedores y merenderos de la provincia para luego ser procesados por el Isepci y entregados a las autoridades nacionales y provinciales. También participará la Asociación Civil Futuro Social.“Esta encuesta tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde Barrios de Pie junto al Isepci, que es el indicador nutricional barrial. Nosotros cada seis meses hacemos talla y peso de todos los chicos que concurren hasta los 18 años a los comedores y merenderos de la organización”, comenzó explicando.Lo que ocurre es que debido a la pandemia y al consecuente confinamiento, por el momento sería imprudente ir a realizar las mediciones porque implicaría una cercanía con riesgos para la salud, por eso se determinó arrancar primero con una encuesta alimentaria.“Lo que se va a tratar de ver es la diferencia entre las familias que cobran la tarjeta Alimentar y las que no, y así vamos a ver el impacto que tiene la ayuda social”, indicó Tejerina. Las preguntas buscarán conocer qué productos están comprando las familias, la disponibilidad de dinero, qué tipo de alimentos se consumen, los gustos y preferencias, la calidad y cantidad de comida que están cocinando. Los resultados se darán a conocer a finales de octubre.“A partir de eso que se diseñó a nivel nacional, se van a hacer por lo menos 10.000 encuestas en todos el país. En Misiones tenemos un piso de 400 encuestas que se van a hacer alrededor de los comedores y merenderos que tenemos de Barrios de Pie actualmente, que son cerca de 40”, detalló.La tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH.Se trata de una tarjeta similar a una de débito pero que no permite hacer extracciones ni comprar productos que no sean alimentos o bebidas sin alcohol y el gobierno estableció un monto de $4.000 para familias con un hijo y de $6.000 para las que tengan dos o más hijos.Ya comenzaron a capacitarse los 350 agentes que van a realizar la investigación, todos ellos vecinos de barrios populares. “Ahora tenemos una en vivo esta semana y a partir del lunes se habilita la plataforma para poder empezar a realizar las encuestas”, sostuvo Tejerina.El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participó en la apertura de la capacitación. “Creo que en lo alimentario, el Estado logró dar una cobertura importante: hay 11 millones de personas que reciben asistencia. Pero hay un serio problema de calidad nutricional. Tenemos, además, datos dispersos. Sabemos por ejemplo que antes de la pandemia el 67 por ciento de las compras realizadas con la tarjeta Alimentar eran destinadas a leche, carne, frutas y verduras y que ahora eso bajó a menos de 50 por ciento. Necesitamos contar con información más precisa y analizada para poder ir corrigiendo las políticas públicas”, indicó.En cuanto a la encuesta, Tejerina resaltó que “va a ser digital, se baja una aplicación y se toman los datos de la familia, después eso se eleva para ser evaluados por el Isepci. Luego se hace un informe que se va a entregar a la Mesa contra el Hambre al presidente y a cada provincia”.Finalmente, el referente de Barrios de Pie en Misiones recalcó que “el objetivo es visibilizar la deficiencia nutricional que tiene una gran parte de la población en la Argentina, que eso repercute a futuro con problemas de salud graves como hipertensión y diabetes por la mala alimentación hasta los 16 años”.El Isepci es un instituto conocido por medir los precios de los alimentos en las villas y asentamientos. Lleva también, desde hace años, un control del peso y talla de los chicos que van a comedores populares. Nacido de la mano de las organizaciones sociales, trabaja con encuestadores de los propios barrios.