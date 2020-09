Relevan casa por casa para saber la cantidad de criaderos de Aedes - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Por último, Fabián Zelaya, director de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública, informó que ya se definieron fechas para realizar el Liraa en Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.





Proyecto de mosquitos estériles La Nación, la Provincia y el municipio trabajan desde hace tiempo en la Técnica del Insecto Estéril (TIE). El proyecto prevé liberar en Posadas unos 20.000 mosquitos machos estériles para reducir la población del transmisor del dengue.“El proyecto consiste en esterilizar al mosquito macho adulto (con rayos gamma o X) para que una vez que fecunde a la hembra, ésta ponga huevos anembrionados, sin mosquitos dentro de esos huevos”, explicó la epidemióloga Liliana Arce.Si bien se preveía que para esta fecha ya se produzcan las primeras liberaciones en barrios posadeños, la pandemia del coronavirus retrasó los tiempos. “Está el convenio con Nación, pero por el tema de la pandemia está un poco parado el tema del envío de esos mosquitos. Entonces se están haciendo estudios en Posadas para evaluar la esterilización de mosquitos machos adultos acá. Estamos viendo la posibilidad de que algún organismo en Misiones pueda llegar a hacer esto. Pero todavía seguimos en etapa de proyecto”, señaló.

Desde hoy y durante diez días, personal de salud y agentes municipales recorrerán unas 5.000 casas de Posadas en el marco de la 31ª edición del Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraa), para saber la cantidad de criaderos o potenciales criaderos de mosquitos.Durante el relevamiento, 130 técnicos debidamente identificados inspeccionarán los domicilios para recabar la información necesaria. Además de observar los patios, darán recomendaciones para evitar la presencia de criaderos del mosquito transmisor del virus del dengue, chikungunya y zika.En diálogo con El Territorio, Liliana Arce, directora de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de Posadas, manifestó: “Este programa es estadístico y nos va a dar datos entomológicos. A partir de los resultados que podamos sacar, porque también lo que hacemos es tipificar los distintos criaderos o potenciales criaderos, vamos a saber el grado de infestación en los domicilios”.El monitoreo comienza por la delegación de Villa Cabello y luego seguirá por las otras, siempre y cuando las condiciones meteorológicas acompañen.“A partir de allí vamos a tener los índices y los datos necesarios para saber las medidas de acción a tomar para la prevención en este próximo verano”, explicó Arce.En simultáneo con el Liraa, también se realiza un monitoreo de ovitrampas, en el que se mide la cantidad de colocación de huevos que realiza una hembra Aedes y el comportamiento que tienen.“Ya estamos teniendo resultados de ovitrampas con sensores, que es donde colocan las hembras los huevos y no están dando índices muy altos. Eso nos está llamando la atención, pero hay que tener en cuenta las condiciones climáticas. Creemos que sí van a ir aumentando los índices con estas lluvias y con la aproximación del calor”, señaló.Dado el fuerte brote de dengue que se registró este último verano en toda la provincia y particularmente en Posadas, se continuó visitando las casas para tratar de mantener controlada la situación pese a que se cortó la circulación viral.“Se siguió con el trabajo focal que consiste en entrar a los domicilios y ver los potenciales criaderos y extraer las muestras, todo acompañado de descacharrado. Lo seguimos haciendo todas las semanas y el Liraa particularmente nos va a servir para ver si hay que reforzar o agregar alguna otra medida para que en el verano pueda ser más controlado y que no tengamos ese brote que tuvimos a principio de año”, precisó.En esa línea, Lhea Alegre, secretaria de Salud de Posadas, contó que este verano se visitaron 70.000 casas en la ciudad en un cambio de estrategia para abordar la enfermedad.“Es una estrategia que hace que el vecino tome conciencia de que los criaderos no son los que uno a veces imagina”, dijo y siguió: “En eso se basa este índice del Liraa, en los criaderos”.“Tenemos una pipeta que toma larvas de los recipientes con agua y vamos poniendo en las planillas cuántos criaderos se encuentran en cada casa o potenciales criaderos, porque quizás en el momento no tiene agua, pero después de una lluvia reúne líquido y eso puede ser un criadero”, indicó.“Una vez que el agente ingresa a la casa y le muestra al vecino que un recipiente tiene larvas, nunca más lo va a tener. Por eso es tan importante ir puerta a puerta”, expresó.Consultada sobre cómo proyectan que será este verano en relación al dengue, expuso: “El mosquito tiene un ciclo que se cumple cada cuatro años. Y este verano se cumplieron esos cuatro años, por eso el brote fue muy grande, se prevé que este verano que viene el brote no sea igual de grande. De todas maneras si no tomamos conciencia en el hogar y tenemos la fábrica de mosquitos en casa, el verano que viene vamos a volver a tener muchos mosquitos”.