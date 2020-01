Relax antes de recibir al nuevo integrante familiar

Lunes 13 de enero de 2020

A principios de diciembre, Zaira Nara contaba públicamente que junto a su pareja, Jakob von Plessen, decidieron que su segundo hijo nazca en la Patagonia argentina, uno de los lugares favoritos de la familia. Fue por eso que hace un mes, la conductora viajó al sur y se instaló allí.“Hay un momento de la vida en el que uno tiene que frenar. Ya estoy de casi 34 semanas y el obstetra me dijo: ‘Si vas a viajar a la Patagonia, es el momento’”, contó ella al despedirse de Morfi, todos a la mesa. “Son meses complicados. Jakob está allá trabajando y lo extrañamos un montón, queremos estar con él, y por eso también decidí tener a mi bebé en San Martín de los Andes, donde hay un grupo excelente de médicos”. La modelo llegó al sur hace casi un mes, y desde ese momento no deja de compartir con sus seguidores mágicas postales de los bellos paisajes patagónicos.“Me parece que este bebito está muy cómodo y piensa quedarse un poco más en la panza... mientras nosotras aprovechamos las últimas mini vacaciones solitas antes de la llegada del nuevo integrante de la familia”, escribió al subir una imagen junto a Malaika, su hija mayor, en Bariloche”. Malaika está feliz. De a ratos quiere una hermanita, y después, un hermano. Con Jako le aclaramos que no se puede pedir. Ahora dice que quiere un hermanito como “Oli” [la hija de Paula Chaves], que tiene a “Baltha”.Es muy difícil que entienda, pero me río mucho con sus razonamientos. El otro día volvió de natación y me preguntó: ‘¿Ya nació mi hermano?’”, contaba Zaira hace unos meses durante una entrevista con la revista HOLA!.Finalmente el deseo de la pequeña se cumplió, y en pocos días tendrá a su hermano. Y aunque la modelo fue muy abierta sobre su embarazo, todavía no develó el nombre del niño. “Aceptamos sugerencias de nombres, porque al lado de Malaika no le puedo poner uno típico”, expresó hace unos meses al revelar el sexo del bebé.