Reinventarse y reconfigurar

Domingo 12 de abril de 2020

Por Carlos Serenelli

Jefe de Redacción cserenelli@redaccion.com.ar

Nuestras virtudes y nuestras miserias, las individuales y las de cada sociedad, están quedando expuestas en estos tiempos de pandemia como nunca antes, ante un fenómeno de una magnitud y poder transformador tal vez sin precedentes desde el diluvio universal, ya que por su absoluta globalidad supera incluso en algunos aspectos a las dos guerras mundiales. Son tiempos en los que vivir se parece a una entelequia: por ahora, sólo se trata de sobrevivir. Vivir queda para más adelante, para mucho más adelante.Son tiempos de besos prohibidos, abrazos clandestinos, amores en cuarentena, rostros y corazones tapados, en los que cada semejante puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo, sin saberlo ni pretender serlo.Es la invisibilidad de lo que nos mata, ese virus maldito que sólo toma forma cuando sospechamos que aquel de allá puede estar contagiado. Haber estado recientemente en España, Italia o Estados Unidos es casi como haber cometido un delito. Son días en los que se tambalean los mensaje fraternales acerca de que las fronteras no existen, que no hay muro que pueda separar a los pueblos, a los país: hoy esos muros son más grandes y más fuertes que nunca. Ya ni en avión se los puede traspasar. Y hay que estar atentos a cómo cada uno va a administrar ese nuevo orden mundial, que nos muestra que no es lo mismo estar donde sea, y que la vida humana corre menos riesgo hoy si se vive en Colonia Polana que en Nueva York.Este poderío infinitamente mayor que el de cualquier organización terrorista mundial, tanto en letalidad como en el temor que nos infunde y cómo nos cambia socialmente, sociológicamente, y psíquicamente, nos está dejando un huella que quedará para siempre en nuestras mentesY allí está la fina línea del equilibrio, y el desafío de hallarla: entre la paranoia y el desdén, hay infinitas variantes. Y ante todo ello, una dicotomía que se presenta como una aplanadora, en una versión casi preapocalíptica de la bolsa o la vida, que ahora toma la forma de la salud o la economía. Pero no sólo la gran economía, sino también la economía de tu casa, de la mía, de la de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacer para que ambas cosas, la vida y la economía -que en definitiva también es vida- convivan?Pero detrás de estas sombras, de este martirio de la pandemia y sus consecuencias, detrás de ese centenar de miles de muertos en el mundo y de la vida en tono pausa y temor, está surgiendo con fuerza el germen de la sociedad del futuro, de la que marcará la pospandemia. Porque así como el virus se expande por el mundo sin control, también se expanden por el globo la solidaridad, los héroes en medio de la tragedia y la reconfiguración de un orden mundial y social que no debe ni puede tener otra opción que ser mejor al actual. La pandemia nos empuja con fuerza al futuro, a un futuro mejor.Estamos ante un barajar y dar de nuevo en todos los órdenes y niveles. Estamos ante un modo de ver la vida que no teníamos, o que nos era esquivo, o que queríamos esquivar. Y estamos haciendo de este ácido y fuerte limón, limonada.Poder salir de caminata sin más, por ejemplo, es un tesoro que teníamos del que no nos habíamos dado cuenta y ahora lo descubrimos, y sufrimos por haberlo perdido o por tenerlo en pausa. Y así otros tantos tesoros que en estos días se nos escurren de entre los dedos en el mismo momento en que los estamos descubriendo, pese a que siempre estuvieron ahí.Después de esto, cuando todo pase y parezca una pesadilla lejana, nos convertiremos en campeones de la resiliencia, de la esperanza, del poder de adaptación y organización. Todos, desde el negacionista hasta el paranoico. El virus nos iguala en ese aspecto y altera a toda la especie humana.El virus que nos mata, muta, y la fuerza para salvarnos parece estar en lograr mutar nosotros más que el virus. En costumbres, en actitudes, en rutina, en valores, en prioridades, en el modo de vivir, en las nuevas formas de organizarnos en nuestros hogares, en la calle, en el supermercado, en el cole, en el barrio, en la ciudad...El gran asteroide parece configurado para caer sobre todos nosotros, pero esta vez no mata animales sino hombres, y en nosotros está ver si somos los dinosaurios que desapareceremos de la faz de la tierra o una especie humana capaz de reinventarse de verdad.Maldito sea ese virus, bendito sean los mensajes y cambios positivos que nos deja. Felices Pascuas.