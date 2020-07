Reinventarse para seguir brillando

Jueves 16 de julio de 2020

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

Reconfigurarse, arriesgar, emprender y seguir adelante. De esa manera, y con el arte atravesando su vida completa, Ofelia Cendra se las ingenió para resurgir en caurentena y seguir sosteniendo su hogar a través de un emprendimiento que articula su pasión por el arte con el diseño y la restauración.

Es que, al verse limitada la actividad cultural en medio de la pandemia por coronavirus, la artista y gestora cultural independiente debió suspender sus actividades y presentaciones y reconfigurar prácticas. Por ello, retomó un viejo pasatiempo que le permite sobrellevar el aislmiento obligatorio de manera amena y a su vez, generar rédito económico para sostenerse en medio del parate.

“Cuando comenzó la cuarentena me asusté un poco, porque el sector quedó paralizado y todos los artistas independientes nos veríamos muy perjudicados en nuestros ingresos”, esbozó en diálogo con El Territorio. “Lo primero que pensé fue ‘¿Qué comemos, qué hago ahora?’. Y así, decidí retomar una de mis grandes pasiones artísticas: la pintura”, agregó Cendra.

La artista se dedica actualmente a intervenir todo tipo de objetos, ya sea indumentaria, barbijos, carteras, zapatos, accesorios, juegos de mesa, paredes, muebles y más.

Y aunque destacó que su fuerte es el teatro, ya sea en actuación, talleres o dirección de obras, la pintura también es una habilidad que le sienta bien.

“Le doy mi toque a cada objeto que intervengo. No se trata de copiar diseños o pintar cosas específicas; sino que voy pintando con libertad, le agrego espíritu artístico a cada intervención”, explicó al tiempo que sumó que siempre tiene en cuenta lo que el cliente le pide.

Cada diseño es único y exclusivo, ya que “la inspiración la va guiando”.



Retomando un pasatiempo

Ofelia descubrió su pasión por la pintura cuando era niña. De pequeña realizó algunos cursos y capacitaciones sobre ello y “siempre dije que si no iba a dedicarme a la actuación, me iba a dedicar al diseño”, dijo haciendo hincapié en que disfruta mucho de la actividad.

Así comenzó pintando cuadros. Pero con el tiempo, su hobby sefue extendiendo a otros objetos. Su primera intervención fue un maletín de su padre. “Mi papá era visitador médico y tenía grandes y viejos maletines en casa. También era filatelista, tenía una gran colección de estampillas. Y cuando enfermó, me regaló algunas de sus cosas. Tengo guardado el maletín que heredé de él, pero está distinto, le agregué mi espíritu. Y a la vez, lo decoré con las estampillas que él me regaló. Sentí que era una manera de darle mi toque a algo que fue de mi papá y que también me permitía recordarlo a él y a sus pasiones”, recordó Ofelia respecto de su primera obra de arte.

Con el tiempo, amigos y conocidos comenzaron a pedirle que decore, arregle, repare e intervenga todo tipo de objetos. “Así comencé a pintar zapatos, ropa, paredes, carteras y demás”, contó.

Pero la artista no le dedicó mucho tiempo a esta actividad. “Hace 35 años que vivo del arte, del teatro sobre todo. Lo de las decoraciones fue un boom en su momento, pero después comencé a dedicarme de lleno al trabajo en escena y dejé eso a un lado. No porque no me gustara, sino porque requiere tiempo y dedicación, y yo estaba a full con el teatro”, explicó. “Hasta ahora, que lo retomé con todaslas ganas”, continuó con optimismo.

“Siento como que le di una lavada de cara a estos productos, les añado una pizca de arte exclusivo, un detalle especial. Y a la vez, me sirve de sostén económico ahora que no estoy trabajando de la manera tradicional”, contó Cendra que se vio afectada al suspender sus talleres, capacitaciones y presentaciones de expresión artística corporal, circo y teatro para niños, adolescentes y adultos por la emergencia sanitaria.

Y, aunque espera retomar pronto sus actividades, la infatigable emprendedora se las ingenia para seguir adelante compartiendo su espíritu a través del arte.



Un recurso paliativo

Como paliativo a la suspensión de actividades culturales presenciales, se lanzó Juegos teatrales, una capacitación virtual que tendrá como facilitadora artística a Cendra y contará con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Misiones y la Asociación de Trabajadores de Teatro Misiones (Attem).

Se trata de un taller de cuatro módulos que la actriz, cantante y animadora ofrecerá los dos próximos fines de semana, junto a Berenice Texeira.

Las entregas se inician este sábado a través de la plataforma de Facebook de Espacio Creativo X Más Arte, con los niños que se hayan inscripto previamente (cupo limitado).