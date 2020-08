Reinfección: la OMS asegura que los casos reportados son muy raros - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 09:40hs.

Primero fue en Hong Kong. Un hombre de 33 años se contagió dos veces de COVID-19. Luego, a 18 mil kilómetros de distancia, le pasó lo mismo a una médica de la Argentina. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), esos casos de reinfección de coronavirus son “muy raros”.“De vez en cuando, recibimos reportes anecdóticos de gente que se hace la prueba y sale negativo y luego positivo, pero no queda claro hasta ahora si se trata de un problema del propio test o si hubo gente que realmente se infectó una segunda vez”, indicó la portavoz del organismo sanitario a nivel global, Margaret Harris.La especialista señaló que es posible que tras el caso en Hong Kong -hace referencia a ese solo porque es del que recibieron “documentación clara” al momento de la conferencia de prensa- aparezcan otros, pero que esa situación “no parece ser habitual, de ninguna manera”.Las posibles reinfecciones, dice la vocera de la OMS, representan una cifra “muy, pero muy baja”, ya que estamos ante “un caso documentado frente a más de 23 millones de casos confirmados” desde que comenzó la pandemia.Lo positivo del informe que recibió la OMS sobre el hombre que se reinfectó, tiene que ver con que brinda una serie de datos importantes para los científicos que están desarrollando vacunas contra la enfermedad.El caso puede ayudar a los especialistas a entender cómo el cuerpo humano desarrolla inmunidad ante el virus, ya que no es lo mismo que la protección inmunológica que brinda una vacuna.“Necesitamos entender lo que esto significa en términos de inmunidad y para eso hay muchos grupos que están haciendo el seguimiento de personas, midiendo sus anticuerpos e intentando entender cuánto dura la protección natural”, explico Harris.“Con la vacuna, idealmente querés una inmunidad más fuerte”, dijo Harris, quien hizo sus declaraciones antes de que Bélgica, la Argentina y los Países Bajos confirmaran la detección de tres casos de reinfección, uno por país.El primer caso documentado en el mundo fue el del ciudadano de Hong Kong. El hombre se infectó en abril, presentó los síntomas compatibles con la enfermedad, los atravesó y se curó. Meses después, en agosto, le realizaron el hisopado en el aeropuerto cuando volvía de España. Le dio positivo, otra vez, aunque de forma asintomática.Este martes, trascendió el caso de Alejandra Müller, directora del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de Helvecia, una localidad ubicada a 94 kilómetros de Santa Fe.Su primer contagio fue a finales de marzo, cuando la información sobre el virus todavía no era tan clara. Esa vez, cursó la enfermedad como una “gripe común”, sin mayores inconvenientes. En la segunda infección, los síntomas fueron definitivamente más fuertes.“Estuve internada con neumonía bilateral. La pasé mal”, aseguró en entrevista con TN. Müller estuvo entre 12 y 14 días en cama con 38 grados de fiebre. Por suerte, su salud mejoró y ya volvió a trabajar.