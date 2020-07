Reinado imparable

“Prometo volver lo antes posible”, señaló Dybala

La Joya sintió un dolor en el muslo izquierdo, no pudo seguir y entró Higuaín.

Para Juventus, la temporada todavía no terminó. Al contrario, lo mejor y lo más importante está por venir. Por eso, la lesión de Paulo Dybala encendió las alarmas en Turín en medio de los festejos por la obtención de la novena Serie A​ al hilo. La Joya no pudo completar el primer tiempo ante Sampdoria, en su lugar ingresó Gonzalo Higuaín y a sólo 12 días del partido ante Lyon por la Champions League​, hay bastante preocupación. “Mañana (hoy) haré los exámenes y prometo volver lo antes posible. Gracias por los mensajes!”, escribió en sus redes sociales luego de la consagración.A la espera del parte médico oficial de la Juventus, sus saltos en el vestuario en medio de los festejos, con champagne y cánticos incluidos, generan cierta tranquilidad y podrían indicar que la lesión no sea de tanta gravedad. Mientras tanto, lo concreto es que al 10 le colocaron una venda en la zona y que este lunes habrá más certezas.