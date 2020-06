Reina contó cómo considera a su ex

Domingo 14 de junio de 2020

Se separaron hace más de 18 años, pero Reina Reech y Nicolás Repetto siguen en contacto por Juana, la hija que tienen juntos. Si bien ya es grande, desde que tuvo a su hijo Toribio la familia se ensambló aún más.“Yo soy de las personas que sigo admirando a los padres de mis hijos porque los elegí y me parecen grandes personas. Más allá que no haya funcionado la relación. Tengo muy buena relación con Nico y con Pablo, que ahora vive en Mar del Plata”, aclaró en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.Sin embargo, hizo una aclaración: “No sé si Nico fue el amor de mi vida. Tuve varios amores”. Además, remarcó que “nadie está en el mismo lugar que nadie. Todos somos únicos e irrepetibles. No tengo uno que te diga ‘fue el amor de mi vida’”.