Regresaron ayer a su país los checos alojados en Oberá

Martes 17 de marzo de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Tras permanecer 24 horas en observación bajo estrictas normas del protocolo de cuarentena y descartarse cualquier tipo de síntomas de coronavirus, regresaron ayer a su país los turistas de la República Checa que el domingo fueron alojados en un hotel de Oberá.Según precisaron fuentes de Salud Pública, tras una primera evaluación los 18 checos, el coordinador de la delegación, otros trece pasajeros del mismo colectivo, los choferes y la azafata fueron considerados un grupo de observación y no de riesgo, puesto que ninguno evidenció síntomas.En consecuencia, tras el almuerzo de la víspera, el contingente partió hacia Foz de Iguazú, Brasil, donde entrada la tarde abordaron un vuelo hacia Florianópolis en escala al viejo continente. El consulado checo estuvo a cargo de los trámites de repatriación de los europeos.En diálogo con El Territorio, Nicolás Ostrorog, propietario del hotel Cabañas del Parque, afirmó que nada se dejó librado al azar y ponderó la tarea de funcionarios de Salud Pública y Turismo, hasta los empleados del hotel.Los checos hicieron la reserva en Oberá hace más de dos meses y arribaron al país hace una semana, previa escala en Río de Janeiro.“Ese día se alojaron en un hotel, pasearon por Buenos Aires durante dos días y el DNU (que fija restricciones para extranjeros) salió el jueves a la noche. El viernes a la mañana el hotel de Buenos Aires no advirtió esto; por ahí el recepcionista del momento no estuvo al tanto de ese DNU y dejaron salir del hotel a los checos. Por ello, seguramente le harán alguna observación a ese hotel, ya que no pueden refugiarse en que desconocen la ley”, precisó Ostrorog.Luego fue imposible contactar a la delegación, aseguró, al punto que pensaban que viajaban con otra empresa. En este contexto y ante la inminencia del arribo de la delegación, el empresario se contactó con autoridades de Salud Pública y solicitó asesoramiento, por lo que el viernes a la mañana se organizó una reunión en el mismo hotel de la que participaron referentes sanitarios y políticos, como ser el intendente Carlos Fernández.“Lo primero que me dijeron: capacitación. Por eso el personal estuvo capacitado y con todos los elementos”, remarcó.“Si en algún país de destino me ponen en cuarentena, lo que menos esperaría es la hospitalidad de alguien que me contenga. Y eso es lo que hicimos”.