Regresa la NBA: por qué jugarán 22 equipos y todos los detalles del desembarco en Disney

Viernes 5 de junio de 2020 | 13:30hs.

Al igual que ocurrirá con la MLS de fútbol, la NBA, la liga más importante de básquet del mundo, anunció este jueves que retomará la competencia suspendida por la pandemia de coronavirus. El certamen regresará a fin de julio, con un formato reducido de 22 equipos y una sede única, que será el campus de Disney, en Orlando, Florida, que pretende ser una "burbuja" libre de COVID-19, aislada del exterior.Así lo determinó la junta de gobernadores -dueños de franquicias- de la NBA, que aprobó este jueves por 29 votos afirmativos contra uno negativo -de Portland Blazers- dio el OK para que la temporada 2019/2020, suspendida hace tres meses, se termine de jugar bajo el "formato Disney".Según el plan del comisionado Adam Silver, 13 equipos de la Conferencia Oeste (Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Phoenix Suns) y 9 de la Conferencia Este (Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic y Washington Wizards) jugarían ocho partidos de temporada regular.Luego, habrá un torneo de 'play-in' para determinar la octava plaza de los playoffs.¿Por qué 22 equipos? Porque son todos los que tenían posibilidad de alcanzar la postemporada cuando se detuvo la campaña, además de todos los conjuntos a menos de seis partidos de los puestos de clasificación a los playoffs (New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix y Washington).Los equipos en cuestión comenzarán a entrenarse en sus propios sitios de práctica en julio y se desplazarán a los campos del complejo en Orlando más cerca del inicio de la competencia.La NBA planea realizar pruebas uniformes y diarias para el coronavirus en el entorno del campus de Disney, según informó la cadena ESPN.Si un jugador da positivo por el virus, la intención de la liga sería apartarlo en cuarentena y tratarlo individualmente, y continuar testeando a otros miembros del equipo mientras juegan.