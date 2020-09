Registro de la palabra y su gesto - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

Por Silvia Godoysociedad@elterritorio.com.ar

La historia del teatro leído La publicación de Lucía Véliz ‘Teatro Leído, un legado único de nuestra historia teatral’ narra sobre los orígenes del teatro en Misiones. “Por el año 1951, en la librería de la profesora Helena Díaz, ‘El escarabajo de oro’, un pequeño grupo de lectores se convocaba a ‘leer teatro’”.



“Por aquel entonces Misiones no contaba con una Dirección de Cultura... la sociedad de aquel momento a pesar de las circunstancias políticas y sociales marcaba una agenda cultural propia de las ciudades en crecimiento”.



De estas reuniones nació ‘Amigos del Arte’, que llenó “el vacío institucional con acciones culturales que reflejaban una Posadas ansiosa de ofrecer, conocer y descubrir todas aquellas posibilidades que palpitan en el arte y la cultura local. Se organizaron diferentes tipos de actividades, entre las cuales se destacó la del teatro leído; esta actividad que fue pequeña y cerrada, ahora se ofrecía a la comunidad con un ciclo que tenía como espacio el Palacio del Mate.

“El silencio me da miedo”, dice Silvina y canta alto “en mi hora más oscura siempre estoy con el señor, aleluya, aleluya”. Tiembra ella y se aferra a su bolso amparada en el único banco al que llega un poco de luz de foco en la sombría estación de tren. Es tarde de noche y hace frío.En el otro extremo del asiento descansa Nicolás, que apareció de golpe y asustó a la nerviosa mujer. Esas dos soledades le pondrán palabras a la madrugada. Precavidos, temerosos, débiles o fuertes, amables, misteriosos: “Por favor, señora, primero me tenía miedo y ahora me cuenta su vida, ya bastante tengo con la mía”, espetará el hombre.La secuencia es una escena de Dinosaurios, obra teatral de Santiago Serrano, con dirección de Adrián Vázquez, que se filmó ayer en el estudio de Unam Transmedia en el marco del concurso Teatro leído semimontado y audiovisual en pandemia, del que toman parte otros 19 elencos.El certamen está organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas y el Parque del Conocimiento con apoyo de Unam Transmedia.La convocatoria se lanzó en julio, el mes pasado los grupos inscriptos se prepararon y las grabaciones comenzaron este mes y finalizarán el viernes.Luego, las producciones serán evaluadas por un jurado que seleccionarán los tres primeros puestos, que tienen un premio en dinero.Benito del Puerto, secretario de Cultura, explicó a El Territorio que el concurso busca visibilizar y dar espacio a la actividad teatral, que en tiempos de cuarentena tiene las salas cerradas para espectáculos con espectadores.“Queríamos proponer algo a los artistas que los movilice, todo se hace en cumplimiento del protocolo de seguridad y prevención del Covid-19 vigente y tuvimos una buena respuesta con 20 grupos teatrales que se sumaron”, indicó.La consigna es mostrar en formato audiovisual parte de una obra, la duración total de la producción debe ser de 15 minutos y los títulos deben ser inéditos, es decir, nunca estrenados en la ciudad.“Pensamos en teatro leído porque la idea es rescatar este género antiguo de hacer teatro y también es semimontado porque no es que los actores sólo deban leer sus líneas, sino que deben representar un personaje, cuentan con cierta escenografía, pueden tener algunos objetos que hagan a la trama, los matices de la voz, la gestualidad, la música es muy importante”, refirió y recordó que “en Posadas, como seguramente en otros lugares, el teatro comienza como teatro leído, surge de aquellas obras que se leían en el Palacio del Mate en los 60 y a las que el público iba a ver. Después también se hizo teatro leído en la Biblioteca Popular Posadas y hasta en el anfiteatro, con la asistencia masiva de los vecinos”.De esta manera, en tiempos de pandemia se hace un rescate del valor del arte y se pone en juego la imaginación para generar cultura.Cada día, tres elencos graban sus escenas en el estudio de Transmedia. Se prevé que el fin de semana se complete la etapa de producción y se presenten a la organización el total de los materiales, que luego se pondrá en manos del jurado y se estima que a fines de septiembre estará la lista de ganadores.Con las imágenes surgidas de esta iniciativa habrá una instancia de proyección que será en las redes y en la televisión para que el público pueda ver de manera gratuita.Gonzalo Barbieri, de Unam Transmedia, contó que cada grupo dispone de una hora y media en el estudio. “Tienen media hora para situarse, maquillarse, hacer el montaje de la escenografía y un repaso. Después cada grupo dispone de una hora para grabar la escena, que se suele repetir unas dos o tres veces. Nosotros aportamos el estudio y la puesta de cámara, son tres cámaras y hacemos el ponchado en vivo de la obra y les entregamos un material editado con los planos elegidos por el director”.Adrián Vázquez, director del grupo Expresarte, señaló acerca de la experiencia de presentar una pieza teatral para formato pantalla. “Es algo totalmente nuevo, el concurso era para obras que ya estaban en proceso y no pudieron avanzar por la cuarentena, lo que buscamos nosotros fue ser lo más fiel posibles al libro y encontrar la mejor escena para que los que la vean se enganchen y quieran ver la obra completa en una sala, cuando todo vuelva a la normalidad, que esperamos sea pronto”.En tanto, Viviana Alessio, que interpreta a Silvina en Dinosaurios, evidenció que “es bueno que el teatro también pueda adaptarse a estos nuevos tiempos que corren, claro que para un actor de teatro el estar en una sala con el público y tener el aplauso es lo más hermoso, pero ahora estamos celebrando poder actuar nuevamente, poder reencontrarnos y por otro lado, pienso que de esta manera se puede llegar a la gente que no va al teatro, sea por razones de distancia o económicas”.Ayer también estaban previstas las grabaciones de Amigas desgraciadas, con Ana Lía Mayo, Clori Perucca, Sandra Peirano y Olga Oviedo, y un fragmento de Quién Hay, con la dirección de Silvina Warenycia.