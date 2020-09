Registrarán máquinas de productores tras el tractorazo - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Productores agrarios de Colonia Aurora y la Prefectura Naval Argentina (PNA) arribaron anoche a un acuerdo, luego de las movilizaciones en la que colonos pedían, a través de tractorazos, por el cese de los controles de la fuerza en la zona.Según consta en el documento, al que accedió a El Territorio, “los productores podrán trabajar tranquilamente y se realizará un relevamiento de las máquinas” de los colonos, tarea que estará encargada por la Municipalidad. El compromiso por parte de la fuerza será el de no incautar los tractores y colaborar con los productores.En este sentido, el intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring, contó a este matutino que “se llegó a un acuerdo en el que Prefectura dará una tregua y colaborará con los productores, hasta que los municipios hagan un relevamiento y registro de la maquinaria de los colonos”.El acuerdo se firmó en horas de la noche de ayer y contó con la rúbrica de Goring, de su par de 25 de Mayo, Mario Lindemann; concejales de Colonia Aurora y el jefe de Prefectura Zona Alto Paraná.En la previa, el gobernador Oscar Herrera Ahuad le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, arribar a una solución por el conflicto entre colonos y la fuerza.“Se dará un tiempo específico para hacer el relevamiento de las máquinas de los productores”, comentó Goring.En la acta firmada, se plasmó que “el productor no tiene los papeles de las máquinas porque el 99 por ciento son de Brasil y sólo el 1 por ciento es local, y es el que utiliza el municipio para sus tareas”.El acuerdo fue destacado por parte de la comuna y los productores, quienes celebraron el acuerdo. En horas de la tarde, habían anticipado que de no arribar a una solución, iba a producirse una concentración de tractores en Alba Posse, donde funciona la sede más próxima de Prefectura.Otro de los pedidos elevados consistió tras la reunión es la baja de la causa judicial iniciada a dos productores que participaron de la sustracción de un tractor el domingo, tras ser identificados a partir de videos que circularon por redes sociales.“Vamos a dialogar con el juez federal para sacar las causas contra los colonos, porque lo único que hicieron fue defender al tractor que, con mucho esfuerzo, compraron para su trabajo”, manifestó Goring. Y anticipó que, en el caso de no arribar a un entendimiento, habría una nueva movilización a Oberá.Prefectura incautó el domingo un tractor que, ante la falta de documentación, hizo presumir a los uniformados que la máquina agrícola fue ingresada desde Brasil de manera clandestina.Para evitar el procedimiento, uno de los colonos se subió al tractor, lo encendió y emprendió la fuga con la máquina, mientras que otros golpearon a un prefecturiano que trató de frenar a la turba.Tras esta situación, se advirtió sobre los controles en los parajes de la zona que, según aducen, impidió el trabajo de los colonos al no tener los papeles de los rodados y evitar así posibles incautaciones.Por ello, el Juzgado Federal de Oberá inició una causa penal contra dos colonos relacionada con los delitos de encubrimiento de contrabando, resistencia y desobediencia a los funcionarios públicos.