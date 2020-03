Registran pedidos para abrir más privadas

Lunes 2 de marzo de 2020

Con el inicio del ciclo lectivo 2020, todos los estamentos del Estado vinculados a la educación se replantean metas y desafíos. El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) lleva 28 años de existencia y funcionan bajo su órbita 220 instituciones de diferentes niveles, entre las cuales se incluye 23 Escuelas de Familia Agrícola (EFA).A fines de 2019, con el recambio de autoridades, el Spepm tuvo modificaciones en su conducción. Luis Bogado quedó al frente de la dirección ejecutiva del Spepm -en reemplazo de Liliam Prytz Nilsson-, mientras que Marcelo Giménez, asumió como director de Control Pedagógico; y Gustavo Lezcano, fue ratificado como director de Control de Financiamiento Educativo.La crisis económica afecta a todos los sectores, sin embargo la educación pública de gestión privada pudo contener la matrícula y además recibe de manera constante pedidos para la apertura de más instituciones en varios puntos de Misiones. En la actualidad, tienen cinco carpetas que buscan su aprobación para ser habilitadas.“El sector privado creció mucho, representa el 35 % de la oferta educativa en la provincia, más de 100 mil alumnos en los diferentes niveles, desde el Inicial hasta el superior, más de 10 mil docentes. El mandato es estar cerca de la gente y acompañar los ejes de desarrollo”, dijo en diálogo con El Territorio, Luis Bogado.“Hay pedidos de autorizaciones para nuevas ofertas educativas en el nivel obligatorio, inicial, primaria y secundaria. Es una demanda de las comunidades. La mayoría de las instituciones tienen una cuota social o simbólica si se quiere, hay una enorme diferencia con otras jurisdicciones”, señaló.“Las ofertas nuevas se presentan desde ahora hasta el 30 de julio para poder evaluar si es pertinente o no en algún municipio. Y si se aprueba es para el próximo ciclo lectivo. Desde el año pasado tenemos cinco pedido de instituciones nuevas en Dos de Mayo, San Vicente, Puerto Rico, Oberá y Posadas”, detalló, por su parte, Marcelo Giménez.“La prestación del servicio, la garantía del cumplimiento del calendario escolar, trabajar día a día en la calidad”, sostuvo Bogado al momento de referirse de las fortalezas de las escuelas privadas.Con respecto al valor de la cuotas, las autoridades del Spepm recordaron que el año pasado se fijó el piso del 35 % de incremento para todo 2020 y en ese sentido ratificaron que no habrá revisión de ese porcentaje. “Por supuesto que la demanda de los propietarios es que nosotros ampliemos la brecha para que ellos tengan margen de pagar aquellos sueldos que no están reconocidos por el Estado, que ellos lo sostienen con la cuota más otros gastos fijos como servicios; en el caso de las Efas las cocineras, maestranza. Pero en 2020 no se va a modificar ese piso, no va a volver a subir”, aseguró Lezcano.“Estamos arrancando una gestión muy intensa y con muchos desafíos marcados por el gobernador - Oscar Herrera Ahuad- que tienen que ver con el modelo misionerista que tiene que una fuerte impronta en el uso de las nuevas tecnologías, la innovación, la educación disruptiva, la educación emocional. Esos ejes de desarrollo, lo agroforestal, las huertas escolares que comenzamos a trabajarlo de manera transversal que genera un impacto profundo en las prácticas docentes”, sostuvo el titular del Spepm.“En este contexto, podemos afirmar que Misiones se encuentra a la vanguardia en cuanto a políticas educativas que promueven la incorporación de nuevas herramientas pedagógicas”, cerró.