Registran alta demanda para la aplicación de la vacuna antigripal

Viernes 3 de abril de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Las vacunas contra la gripe y el neumococo ya comenzaron a aplicarse en toda la provincia y hay una alta demanda para obtenerlas en los vacunatorios, principalmente por parte de la población de riesgo.

Si bien estas dosis no previenen el coronavirus Covid-19, en este contexto epidemiológico se torna vital su aplicación para no sobresaturar las camas disponibles por otras patologías respiratorias.

“La mayor tasa de internaciones y hospitalizaciones por influenza se observan en los extremos de la vida (mayores de 65 años y menores de cuatro) y también se registran tasas altas -tanto en adultos como en pacientes pediátricos- en personas con algunas enfermedades preexistentes o comorbilidades, como embarazo, enfermedad renal, pacientes inmunocomprometidos, que presentan peor pronóstico en caso de contraer la enfermedad”, explicó el médico infectólogo Pablo Bonvehí, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

Ayer por la mañana en los Caps de Posadas se hacía dificultoso conseguirlas, pero según informaron desde Salud Pública arribaron más dosis en horas del mediodía y entre hoy y el lunes todos los dispensarios contarán nuevamente con el agente inmunizador.

Otro de los lugares donde se aplican las vacunas es en el vacunatorio del IPS sobre calle Junín casi Bolívar. Allí también se siente la alta demanda y en la mañana de ayer, a pesar de la lluvia, hubo largas filas en la puerta de ese lugar.

“Estamos teniendo mucha demanda y también estamos vacunando a domicilio”, explicó una de las vacunadoras.

Esa prestación domiciliaria está dirigida a pacientes postrados, oncológicos, embarazadas y puérperas en reposo con indicaciones médicas, pacientes con discapacidad motriz y postoperatorios inmediatos que deberán agendar turno al teléfono (0376) 444-8746.

“Todo el mes de abril ya está cubierto”, mostró sobre ese fuerte interés por recibir las dosis a domicilio.

Además aclararon que se pueden vacunar afiliados y no afiliados. “Siempre deben venir con libreta los niños y DNI los adultos”, agregaron.

Para la gripe la inmunización se actualiza una vez al año con las nuevas cepas que aparezcan o no de influenza y para la neumonía se aplica una Prevenar 13 y al año la Pneumo 23.

“En mi caso es la primera vez que vengo. Sé que necesito la vacuna porque ya tengo 67 años. Así que me voy a poner las dos, la antigripal y la antineumocócica”, comentó a El Territorio Estela Nosiglia mientras aguardaba su turno. “En casa nos cuidamos del coronavirus con alcohol, lavado de manos, higiene de la casa y comida saludable”, completó.

Por su parte, Raquel y Carmen, que habían llegado desde la zona de la rotonda hasta este vacunatorio en el centro posadeño, aseguraron que “nos cuidamos principalmente estando encerradas, ahora hicimos una excepción para venir acá pero si no tomamos los recaudos. Pero miedo no tenemos, sí precauciones”.

Beatriz y Andrés coincidieron en “salir lo menos posible” y se lamentaron al ver gente en la calle que no respeta la cuarentena. “Algunos no creen que sea cierto lo que está pasando y a esos les recordamos todo lo que se está viviendo en el mundo y les decimos que salgan lo menos posible”, dijeron.

Una de las últimas en la fila, Elsa Candia, aseguró que “todos los años me vacuno y ahora con más razón uno quiere estar prevenido. Yo tomo todas las precauciones y estaba más tranquila porque veía que las personas sin otras enfermedades previas no les pasaba prácticamente nada, pero ahora veo que sí y eso me preocupa”.