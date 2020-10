Refutan que los casados se asemejen con el tiempo - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020

La similitud física entre cónyuges que llevan juntos más de 25 años fue refutada en un estudio elaborado por dos científicos de la Universidad de Stanford (California, EE.UU.). El objetivo era confirmar y ampliar la investigación que realizó el ya fallecido psicólogo social Robert Zajonc, quien en 1987 anunció la existencia de “la convergencia en la apariencia física de los cónyuges”, que se explicaba por “la sincronización de los amantes durante toda la vida, que termina con la imitación inconsciente y cambia con el tiempo la apariencia de sus rostros”. Mientras el grupo de Zajonc examinó fotos de 12 parejas cuando se casaron y al cabo de un cuarto de siglo, Pin Pin Tea-makorn y Michal Kosinski recopilaron imágenes de 517 parejas y compararon sus rostros tras casarse con imágenes tomadas de 20 a 69 años después. Los dos científicos reclutaron en línea a 153 personas para que examinaran las fotos y emplearon el algoritmo de reconocimiento facial VGGFace2, que habría demostrado una capacidad superior a la humana para juzgar las similitudes faciales, pero todos concluyeron que los rostros no se asemejan con el tiempo. No obstante, los autores manifiestan que encontraron evidencia de una “tendencia de los cónyuges a tener caras similares”, ya que las personas elegirían a sus parejas para que se parezcan a ellas a largo plazo, un resultado “de acuerdo con los estudios anteriores”. De todos modos, sólo estudiaron a cónyuges blancos heterosexuales, por lo que los resultados podrían no ser significativos en otras parejas.