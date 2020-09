Refuerzan tareas contra el dengue para evitar otro brote - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

"Somos una zona endémica, hay que asumir que casos vamos a tener, pero hay que tratar de que sean los menos y evitar la circulación de otros serotipos"Herbert Castellanos Director de Saneamiento Ambiental de Oberá

La provincia de Misiones tuvo que aprender a convivir con el mosquito Aedes aegypti y con el dengue, una de las enfermedades que el insecto transmite y este año reportó casos en todo el territorio provincial. Oberá, Posadas, Puerto Iguazú y Andresito fueron las localidades más afectadas por esta patología arbovirósica.La característica de este brote que tuvo lugar entre la semana epidemiológica 44 (octubre de 2019) y la 28 (julio del 2020), es que hubo circulación de tres de las cuatro cepas de dengue: DEN-1, DEN-1; DEN-2 y DEN-4, reportándose más casos del serotipo DEN-1.Es por ello que, aprovechando el período de interbrote, es decir, de corte de la circulación viral, se refuerzan los trabajos de monitoreo, prevención y concientización para evitar otra situación lamentable.Tal es el caso de Oberá que realizó por primera vez la instalación de ovitrampas en los domicilios de los vecinos para controlar la actividad de la hembra. Se instalaron 240 ovitrampas en 120 casas.“Las ovitrampas son recipientes que tienen características atractivas para el mosquito y se colocan de a pares en los domicilios, una en el interior y en el exterior otra. Se retiran semanalmente, se hace una lectura de la cantidad de huevos que hay en cada una, eventualmente nos permitiría identificar qué tipo de huevo. Eso se vuelca en una planilla para tener un indicador de la actividad de la hembra”, explicó Herbert Castellanos, director de Saneamiento Ambiental Municipalidad de Oberá, en diálogo con El Territorio.Desde que se recibió la primera notificación y hasta el inicio del período de interbrote, Oberá tuvo alrededor de 2.300 casos febriles, algo que no se veía desde 2016 cuando se produjo el último brote en la localidad.“Estamos aprendiendo, este último brote nos golpeó tanto que las personas tienen mucha más conciencia. Ya tuvimos dos brotes, el del 2016 y el de este año. Fuimos una de las localidades con más casos, uno aprende mucho de eso y nos obliga a contar con estas herramientas para poder alertar a la población, porque nuestros aliados son las personas, sin ellas no podremos tener éxito en nada”, sostuvo Castellanos.El profesional señaló que a diferencia del brote anterior, que se produjo desde las zonas más periféricas, este comenzó en los barrios del centro de la ciudad como Villa Lutz, barrio Norte, Villa Stemberg, identificadas ahora como las zonas rojas donde se intensifican los trabajos. “El 3 de enero ya tuvimos la primera notificación pero después del 15 de enero se disparó y al 15 de febrero ya teníamos realmente una cantidad importante”, dijo.Sobre las posibles razones por las que se pudo haber dado esta situación, Castellanos sostuvo: “Por la densidad de la población, además porque acá es muy común la colecta de agua como reserva y la cantidad de piletas que tenemos hizo un combo”.Hizo hincapié además en que generalmente el mosquito se reproduce en grandes reservorios de agua pero es esencial no descuidar pequeños elementos como bebederos de animales, canaletas, floreros, entre otros. “Acá hay una ordenanza que promociona a los vecinos a la colecta de agua pero vamos a tener que insistir y mostrar cómo debería hacerse para que no represente un riesgo”, dijo.La colocación de las ovitrampas es una herramienta más, junto con el descacharrado y la limpieza de los patios para evitar que el dengue vuelva a golpear con fuerza a la localidad.“Esperemos que este año no sea tan drástico y que todo esto sume y se reduzca. Somos zona endémica, hay que asumir que casos vamos a tener pero hay que tratar que sean los menos y evitar la circulación de los otros serotipos”, dijo Castellanos.“El mosquito es eficiente en cuanto a la supervivencia y se ha ido especializando en el domicilio y por eso puede sortear todos los cambios de temperatura y los insecticidas. Ese es nuestro enemigo”, cerró.