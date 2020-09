Reforzaron custodia de cárcel donde están cabecillas del EPP - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020

Mientras continúa la vigilia en espera de que el insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) libere al ex vicepresidente Óscar Denis y a su chofer, el gobierno de Paraguay reforzó ayer la seguridad en la penitenciaría del Buen Pastor, donde se encuentran recluidas dos cabecillas de la organización ilegal.La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que tras los últimos sucesos en el norte del país, donde opera el EPP, se decidió reforzar la seguridad en la cárcel de mujeres, donde están recluidas Carmen Villalba y Francisca Andino, dos de las cabecillas del Ejército del Pueblo Paraguayo.Villalba figura en la lista de prisioneros que el EPP pidió al gobierno que sean excarcelados a cambio de la liberación de Denis, quien fue secuestrado el jueves pasado por ese grupo.El ultimátum del EPP fue anunciado el viernes, con plazo hasta la medianoche de ayer para que se cumpla la liberación de Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba.Mientras tanto, ayer al mediodía una larga fila de vehículos circuló por el centro de la ciudad de Asunción, en las inmediaciones de la Catedral, para pedir las liberaciones de los dos secuestrados, describió el diario Última Hora.Con banderas blancas, enseñas patrias y el lazo simbólico de la paz, realizaron la movilización bajo el lema ‘Paraguay sin EPP’, como muestra de apoyo a las familias víctimas del nuevo secuestro cometido por el grupo armado.En este marco, la hermana de Denis se arrodilló ayer en un escenario montado en la Costanera de Asunción para suplicar a los secuestradores por la libertad del hombre de 74 años. “Pido a Dios que se le ablande el corazón”, dijo Mirtha Denis.La familia del ex vicepresidente de Federico Franco (2012-2013) comenzó a preparar el sábado los víveres que el EPP exigió para liberar al político, para ser destinados a comunidades indígenas.Los diarios asunceños mostraron las fotos de cientos de bolsas plásticas con comida, precintadas con una banda que decía “Gentileza del EPP”, pero al menos 75 comunidades indígenas las rechazaron.La coordinadora Líderes Bajo Chaco, que aglutina a 75 comunidades indígenas, rechazó los víveres exigidos por el EPP a la familia Denis y exige la liberación de los secuestrados.“No queremos víveres, queremos liberación de los secuestrados, Óscar Denis y nuestro hermano indígena (Adelio Mendoza), esa es la postura de la coordinadora Líderes Bajo Chaco”, expresó Remigio Romero, vocero del grupo.La coordinadora confirmó que las 75 comunidades, que van desde el río Concepción hasta Boquerón ya están avisadas vía telefónica y por redes sociales, ya que por la pandemia no se pueden hacer reuniones presenciales, según publicó el diario asunceño Hoy.La organización indígena reconoció que si bien la situación es caótica en el Chaco y que existen muchas necesidades, como falta de agua,alimentos y asistencia del Estado, no aprovecharán el dolor de dos familias para beneficiarse.“Vamos a sentirnos como simpatizantes de estos criminales, entonces decidimos no aceptar, ya me respondieron los representantes y tampoco van a recibir”, concluyó Romero.Los panfletos del EPP indican que si las parcialidades rechazan los víveres, entonces se deberá buscar otras personas que sí las acepten.