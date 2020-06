Reforzarán seguimiento epidemiológico para avanzar en la apertura de rubros

Martes 23 de junio de 2020 | 06:30hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El gobernador Oscar Herrera Ahuad realizó ayer un balance de lo que fue el movimiento comercial y de personas durante el último fin de semana, en el marco de las celebraciones por el Día del Padre, y consideró que “la evaluación fue correcta” y, producto de ello, analizarán la evolución epidemiológica en esta semana.

El análisis se produjo en la presentación de insumos de bioseguridad desde la provincia china de Fujian, con la que Misiones mantiene acuerdos de trabajo hace una década. De la presentación participó en conjunto con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

El mandatario se refirió a la situación de la cuarentena en la tierra colorada y reforzó el concepto de responsabilidad social para mantener el nivel epidemiológico actual y flexibilizar nuevos rubros, tanto económicos como deportivos. Por su parte, también habló sobre los controles que se efectúan en los municipios fronterizos, más aún de aquellos que limitan con Brasil, que es uno de los principales países con mayor propagación del Covid-19.

“Es el tiempo de la responsabilidad social. Si hay responsabilidad social, hay alto impacto de las medidas sanitarias. Si no hay responsabilidad social, hay bajo impacto de las medidas sanitarias”, manifestó Herrera Ahuad. En este sentido, señaló que “no tenemos pacientes internados por coronavirus en ninguna cama de Misiones” gracias a la responsabilidad de la ciudadanía, en los protocolos sanitarios y el distanciamiento social para reducir al mínimo el número de contagios por la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.

“Si bien tenemos una epidemiología controlada, no tenemos que relajar con las medidas sanitarias”, insistió el gobernador. Sobre este punto, agregó que el control de los protocolos también involucra a los diversos rubros comerciales.

Más adelante, refirió sobre el movimiento que hubo durante el fin de semana, en el contexto por la celebración del Día del Padre, y subrayó que hubo “un buen movimiento” que “la evolución epidemiológica se dará en los próximos siete días, por lo que esperamos que la actividad económica y la evolución epidemiológica sigan siendo buenas” para luego ver si se puede avanzar con la apertura de otros rubros.

En este sentido, agregó: “Repito lo de la responsabilidad social, porque todavía hay misioneros que no pueden volver a trabajar porque son de rubros que juntan mucha gente en un solo espacio. Entonces, en respeto a esos rubros, como las canchas de fútbol, las estéticas, los jardines, que están esperando que si la epidemiología lo permite, autoricemos su vuelta a la actividad, y por eso hay que tener responsabilidad. El que no volvió a trabajar quiere volver y está esperando un gesto de responsabilidad de todos nosotros para poder hacerlo pronto”.

Luego sostuvo que mantener el actual panorama es fundamental para lograr mayor apertura de rubros y, en este contexto, alejó el concepto de dar macha atrás en la fase de la cuarentena. Al respecto comentó que “el fin de semana recorrimos Posadas y varios pueblos del interior. En un 80 por ciento las actividades y las reuniones que uno iba mirando estaban focalizadas con mucha prolijidad”, afirmó el gobernador en relación a la responsabilidad social que pide y amerita la coyuntura.

Empero, el mandatario tuvo críticas para un sector clave. “No me gustó en Posadas lo de los taxistas, que no los vi cuidados, sino bastante descuidados. Es una actividad compleja en el cuidado de la salud. Apelo a esa responsabilidad, porque el hecho de que tengamos una epidemiología controlada no significa que debemos relajar con las medidas de protección”, apuntó.

Por su parte el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, también se refirió a la coyuntura en torno a la situación epidemiológica en la provincia en relación al Covid-19. “No estamos en la misma situación que la provincia de Buenos Aires”, diferenció. Y dijo que durante el último fin de semana se recorrió y reforzó el trabajo con los municipios que limitan con Brasil y que “hay una evaluación positiva”.

“Se trabaja fuertemente con las comunas y hay que seguir conscientizando. Sabemos cuáles son los cuidados mínimos, y por ello se aprobaron protocolos en diversos rubros. Por eso, pedimos respeto y responsabilidad de aquel que va a un espacio de esparcimiento, del propietario, y de las fuerzas que participan. Si cumplimos con esas medidas, no hace falta volver atrás”, contó Pérez.