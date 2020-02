Reforzarán la seguridad con más tecnología y efectivos

Miércoles 5 de febrero de 2020

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, mantuvo dos jornadas de intensa actividad en Puerto Iguazú.

Es que la funcionaria encaró diversas reuniones informativas con las diferentes fuerzas federales, claves para mantener la seguridad y llevar adelante la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en el marco de la elaboración del Plan Federal de Seguridad.

Tanto el lunes como ayer, la ministra junto con su comitiva recorrieron los ríos Paraná e Iguazú para contemplar el funcionamiento de las torres de monitoreo que están bajo la órbita de Prefectura Naval Argentina.

En diálogo con El Territorio, el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, aseguró que “queremos proveer a las fuerzas federales con un refuerzo de efectivos, además de mayor tecnología para facilitar el trabajo”.

El funcionario de la cartera de seguridad manifestó que las torres de control, a cargo de la Prefectura, no funcionan en su totalidad.“Tenemos cuatro torres instalas en la zona Norte, que fueron puestas en funcionamiento por la gestión anterior -en referencia al ex presidente Mauricio Macri y la ex titular de la misma cartera, Patricia Bullrich- a veces funcionan dos y las cámaras instaladas no están brindando buenas imágenes. Estos equipos son israelíes, lo que haremos desde el Ministerio será gestionar el mantenimiento de los equipos, además de optimizar todos los recursos”.

Luego añadió, en referencia a las cámaras de seguridad que fueron proyectadas para ser instaladas por la anterior gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación en Puerto Iguazú, que muchas de las actividades no se concretaron por falta de presupuesto

“No han tomado contacto con las autoridades municipales, pero será uno de los temas a tratarse en la próxima reunión con los secretarios de seguridad de las provincias”, anticipó Villalba.

Por último, resaltó los trabajos en conjunto entre Nación y provincia y felicitó a los policías por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.