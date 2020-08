Sábado 15 de agosto de 2020

El derecho se fortalece en la medida que se crea en él, no se puede alterar una coma de la ley sin que tenga un efecto mariposa. Lo que justifica la modificación de nuestras leyes es la necesidad, la conveniencia y la situación que lo amerita. La que debe estar debidamente justificada y discutida previamente por nuestro congreso. La pregunta es: ¿es necesaria una reforma judicial? El retardo de la justicia parece que lo amerita, se reconoce la necesidad de darle cambios, los tiempos cambian, la sociedad también, no podemos tener una justicia de una sociedad antigua, vino nuevo en vasijas nuevas. Tenemos la suerte de contar con un presidente que es profesor de derecho de una de las universidades más prestigiosas del mundo, que fue abogado de profesión con experiencia, que conoce de esa materia, es el más indicado para plantear la necesidad de una reforma y llevarla adelante. Justicia que llega tarde no es justicia. Las reformas siempre ponen en jaque al sistema, esto lo dinamiza, porque si no, queda anquilosada en sus zonas de confort y las necesidades pasan desapercibidas. Habla bien del presidente que quiera mandar al Congreso, siguiendo los lineamientos del debido proceso constitucional, un proyecto de ley, para que los congresales discutan los puntos a reformar, para que en la dialéctica de sus funciones se ponga en tela de juicio la actuación de la justicia; es ahí, ahora, donde se debe buscar lo mejor para el pueblo. Cae de maduro, es el trabajo del Congreso, para eso tienen altos sueldos; es el deber del ejecutivo donde oponerse es comodidad o conveniencia. La realidad es dinámica y cambiante, necesita de la creación y revisión de las leyes.Puerto Rico