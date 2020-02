Referentes vecinales preocupados por el avance de la inseguridad

Lunes 10 de febrero de 2020 | 02:00hs.

Desbordados por la inseguridad y en busca de alternativas para prevenir la delincuencia, desde la comisión vecinal de Villa Kindgreen anticiparon la voluntad de donar ladrillos para la construcción de un destacamento policial.





Carlos Acuña, presidente de la citada comisión, confirmó la iniciativa y comentó los pesares que los aquejan a diario, al tiempo que criticó la denominada “puerta giratoria” de la justicia.







“Vamos a donar dos mil ladrillos para hacer destacamento porque es terrible como se incrementó la delincuencia en el barrio. Días atrás, a las doce del mediodía le pelaron la casa a un vecino”, señaló.







Asimismo, mencionó que “la Policía conoce a los delincuentes y se los llevan presos, pero a los tres o cuatro días ya están afuera de vuelta. Salen y a los que les denunciaron los amenazan con quemar sus casas. El problema es que tenemos la puerta giratoria en la justicia”.

En este contexto, Acuña opinó que muchas veces la labor policial se ve opacada por ciertas falencias del sistema penal, con delincuentes que reinciden de manera permanente.







“Hay malvivientes que tienen más de treinta delitos, pero están diez o quince días presos y salen. Deberían juntar todas las causas y aumentar las penas. Pero vamos a ver qué pasa el día en que le roben a un juez o a un fiscal, si no van a hacer las cosas como corresponde”.





El reclamo del referente vecinal de Villa Kindgreen coincide con el pedido de dirigentes de otros barrios y hasta de productores primarios de la zona Centro, quienes en los últimos meses se convirtieron en blanco de los ladrones de yerba.



Flagelo de la droga





Según Acuña, el avance de las drogas está íntimamente ligado a la escalada de inseguridad que padecen en el barrio, lo que trae aparejado innumerables perjuicios.

“Hay muchos menores que cayeron en el maldito flagelo de la droga. Hace poco un chico se quiso suicidar, no lo hizo porque reventó la piola, todo por la droga y ya tenemos tres o cuatro muertes en el barrio por ese tema”, denunció.





También mencionó que en los últimos meses hubo varias denuncias por violación, mientras que la Policía no dispone de medios para atender la creciente demanda.

En tal sentido, indicó que “la jurisdicción de la Seccional Primera es grandísima y por eso estamos impulsando el proyecto de una destacamento o comisaría que permitiría descomprimir el trabajo de la Policía”.







Asimismo, apuntó hacia la responsabilidad de privados y el municipio en la limpieza de terrenos baldíos que se convirtieron en verdaderos aguantaderos de delincuentes.







“No pedimos que tumben los árboles, pero que la Municipalidad intime a limpiar a los propietarios. En los baldíos ya se encontraron heladeras, garrafas, televisores. Aparte de noche es un peligro, sobre todo para las mujeres”, alertó.



San Miguel en alerta





En consonancia con lo expresado por Acuña, el referente tarefero Hugo Silva expresó su preocupación por los hechos de inseguridad que se registran en el barrio San Miguel, donde reside.





Incluso, para graficar la gravedad de la situación citó que un episodio que le tocó padecer a su familia en su propio domicilio.

“Entraron a robar en mi casa con toda familia durmiendo. Los chicos miran televisión hasta tarde y estaban acostados en la sala, los chorros pasaron por arriba de ellos y se llevaron el televisor y todo lo que estaba al alcance. Ni yo me desperté, si no, no sé cómo hubiera reaccionado”, reconoció.







Pero el reclamo por mayor seguridad en San Miguel no es nuevo, al punto que el año pasado las autoridades de la Escuela 184 solicitaron la instalación de un destacamento dentro de la propia institución.







Al respecto, Silva opinó que “la Policía está quedando por debajo de la delincuencia, y hablo porque estoy cansado de tanto atropello. Roban y lastiman a los viejitos, no tienen lástima de nadie. En cualquier momento puede pasar una desgracia”.







“Por eso no podemos esconder más lo que está pasando. Nunca se vio una cosa así en San Miguel y no tenemos que quedarnos callados porque seríamos cómplices de los delincuentes”, agregó.







Silva alertó sobre la proliferación de patotas armadas y el avance de las drogas, un flagelo que hace estragos entre los menores.

También cuestionó la falta de recursos de la Seccional Quinta, jurisdicción en la zona, por lo que anticipó que varios vecinos pretenden construir una casilla de vigilancia y para colaborar con la prevención de delitos.