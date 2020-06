Reestructuración política y reequilibrio tras la pandemia

Jueves 25 de junio de 2020

Por Jorge Ferrari jyferrari39@gmail.com

Con el título Recomposición político económica planetaria pospandemia, en una nota, el académico Philip Golub, de la Universidad Americana de París, docente e investigador en ciencia política, filosofía política y relaciones internacionales, reflexiona sobre que, de las múltiples consecuencias de la actual pandemia –unas más probables que otras–, lo que sí se producirá seguramente son “una crisis mundial y la recesión que se anuncian, fuertes, profundas y duraderas”.

De todos modos, Golub cree que los dos países que seguirán siendo líderes económicos del mundo son Estados Unidos y China, pero con una recomposición; las actuales cadenas de producción y valor: investigación y desarrollo, diseño, obtención de materias primas, producción de componentes, ensamblado, comercialización, forman un enmarañado sistema de nudos industriales y geográficos. Cita como ejemplo Apple, que se abastece de más de 200 subcontratistas (mayormente de Asia), ubicados en 24 países; que eso también sucede en fábricas de automotores, vestimenta, farmacéuticos o electrónicos. Nike, otro ejemplo que comenta, moviliza subcontratistas en 40 países, y se abastece de materias primas de otros once, aunque concentrados mayormente en China.

Pero la onda expansiva del coronavirus ha desacoplado estas cadenas, ya sea por bloqueo de las fronteras nacionales, por parálisis de centros productivos, o por la drástica reducción de los fletes navieros, ferroviarios, viales o aéreos. Y las implicancias políticas están siendo inevitables: el presidente de Francia, Macrón -ex ídolo de Mauricio Macri-, ha afirmado hace pocos días que “delegar nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de curar, nuestro marco de vida, en definitiva, a otros, es una locura. Tenemos que retomar el control”.

Golub afirma que, pese al avance tecnológico y geopolítico chino, Washington no ha modificado la política exterior antichina lanzada por Trump en diversos órdenes: comercial, tecnológico, fiscal y diplomático. La opinión negativa sobre China de los norteamericanos ha crecido un 20% más que al principio de la presidencia de Trump. Éste dijo, el 29 de abril pasado, que “China va a hacer todo lo posible para que yo pierda estas elecciones”. Y, paradójicamente, el Washington Post, dos días después, revelaba que el ex candidato demócrata declaraba que “al contrario, Trump es el candidato soñado de China, a quien le encantaría que fuera su interlocutor cuatro años más, porque Trump no puso a China de rodillas, la volvió más poderosa”.

Pero Golub también señala algunas debilidades estructurales de China: su dependencia externa energética y agrícola crece hace más de veinte años; su seguridad alimentaria constituye un desafío, ya que el 20% de sus tierras arables han sido degradada por la agricultura intensiva. A pesar de su gran ascenso de categoría, aún no está a la vanguardia en varios campos tecnológicos, como por ejemplo el aeronáutico. También las probables sanciones por haber dejado expandirse deliberadamente la pandemia de Covid-19 para no ser la única víctima del virus.

Este académico vaticina algunas hipótesis sobre la fase pospandemia: la primera que, ante la actual incertidumbre mundial, podría esperarse que crezca la cooperación internacional, por la acción e influencia de instituciones internacionales responsables de la salud, medioambiente, alimentación y reducción de la pobreza.

Como segunda hipótesis, se asistiría a políticas de descentralización radical por la cual los estados buscarían maximizar sus pretensiones, volviendo a las lógicas de rivalidad de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, momentos de desmoronamiento, y como tercera hipótesis, estaríamos frente a un mundo cercano a los años 1947, de posguerra mundial, más segmentado, desprovisto de autoridades reconocidas y descentrado.

Asistiríamos entonces a una reestructuración del sistema capitalista globalizado por una segmentación más pronunciada y un reagravamiento de las actuales rivalidades, con un reequilibrio del poder este-oeste.