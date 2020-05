Reencontrarnos, post cuarentena

Domingo 24 de mayo de 2020 | 06:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Somos seres sociales por naturaleza. Así lo definió Aristóteles y se comprueba con una simple observación. En el contacto con el otro producimos ciencia, tecnología, salud, arte y nos readaptamos al contexto. Sin embargo, aunque podemos seguir siendo productivos a través de plataformas digitales en pleno aislamiento, necesitamos esos rituales de contacto directo, para sumar bienestar. “Sentir es algo que está en nuestra esencia y no se transmite a través de una pantalla”, definió Alejandro Gutiérrez (ver página 12). Un estrechón de manos con un colega, un abrazo con un amigo, una mirada del docente, una mueca del cliente son gestos que nos conectan más y hoy no están disponibles.

Porque estudiar, comprar, atenderse por un problema de salud, cumplir años, ejercitarse, reunirse simplemente, salir a la calle, entrar al hogar, todo ha cambiado. Desde mínimas acciones hasta grandes eventos se resignificaron en cuarentena.

Los deliverys son la nueva estrategia de hoteles, moteles, bares, restaurantes, vinotecas, kioscos y más y tanto el turismo como toda la maquinaria de celebraciones intenta repensar las formas para subsistir (página 8 y 9). De la misma forma, gimnasios, canchas deportivas (página 11) bares y restaurantes analizan los protocolos para reabrir mientras el pogo recitalero, las carcajadas de una obra de teatro y otros espectáculos todavía esperan ser incluidos en la futura ‘nueva normalidad’.



Revalorizar el ocio

La salud está primero, es la premisa que hace dos meses sostenemos firmemente. Aún así, es inevitable extrañar a los afectos y el disfrute de un cable a tierra. Por eso, desde las primeras semanas también se insistió en cuidar la salud mental en plena pandemia.

“Estábamos viviendo en una sociedad donde las personas eran medidas por la productividad y la eficacia. Una de las paradojas que nos trajo la cuarentena, es justamente reencontrarnos y descubrir ese tiempo libre, que muchas veces era visto como algo malo, ‘si no sos productivo, sos un vago’”, arrancó diciendo Beatriz Martínez, especialista en coach y mentoring.

Al destacar esta oportunidad de revalorizar el ocio, profundizó sobre el tiempo de calidad que le damos a las relaciones. “Darse tiempo para estar con familiares y amigos, leer, tomar un mate, mirar el vacío y pensar por un rato también merece un lugar y relevancia”, aportó la coach y priorizó el bienestar emocional. “Sabiendo que tenemos que trabajar para sobrevivir, debemos invertir en lo que realmente nos da felicidad, es decir el significado de la vida: el amor, la trascendencia, lo que vine a aportar a este mundo”, manifestó.

A dos meses de confinamiento, las sonrisas en la calle pasan desapercibidas y hasta el mínimo intercambio, tiene una barrera física, palpable. Por ello, es necesario “ el contacto social, en esta ‘nueva normalidad’ con cambios de paradigmas y conducta. Adaptarse y entender que las dos fuerzas que mueven a las personas son el miedo o el amor, a quién elijo alimentar más, será mi nueva realidad”, resumió Martínez, alentando a ser cuidadosos, pero sin caer en el pánico.



La mesa, punto de encuentro

“Estar encerrados tiene su período. En este momento nos damos cuenta de que el ocio es importante y empezamos a ver que estamos desesperados por compartir con familia, amigos; pasa por lo psicológico”, reflexionó Fabián Negrete, al frente de Mentecato. Al tiempo que prepara los protocolos para poder volver a ofrecer la opción de restaurante en su local, consideró que “la gente va a salir muy cautelosa. Hay un nuevo pensamiento constante del distanciamiento”.

Mientras surgen alrededor del mundo todo tipo de gadgets y alternativas arquitectónicas curiosas para poder compartir una comida o bebida en algún lugar público, en Argentina hay provincias que ya restituyeron las reuniones sociales y las salidas a bares y restaurantes con estrictos protocolos sanitarios.

Corrientes, Chubut y Santa Cruz ya tienen la luz verde del gobierno nacional para avanzar en este área. Se espera que el gobernador de la vecina provincia haga el anuncio mañana con los detalles de la reapertura de gimnasios, bares y restó.

En tanto, Catamarca hacía lo propio este fin de semana, Jujuy incluso sumó el viernes un cuidadoso recital de 60 personas en un bar rockero y San Juan, Mendoza y Goya optaron por propiciar los encuentros familiares, también bajo restricciones particulares.

Tal como los comercios volvieron a abrir y las caminatas se reanudaron en la Tierra Colorada, Martín Oria, miembro de Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra) y presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas, entendió que el rubro podría ser el próximo a rehabilitarse. En esa línea es que las charlas con el Ejecutivo provincial y el municipal son constantes y se evalúan los protocolos pertinentes.

“Se vienen respetando todos los tiempos. Dentro de esos tiempos se planteó que para los primeros días de junio nos toca a bares y restaurantes, porque salones de eventos y boliches no van a poder abrir todavía. Entonces, si seguimos siendo prolijos, entendiendo que tenemos que ser muy respetuosos y trabajar juntos en esta situación, estaríamos en la próxima etapa”, detalló Oria en diálogo con Radioactiva 100.7. Entre los pedidos que los gastronómicos elevaron al gobierno está la posibilidad de hacer uso del espacio público, como veredas, calles, plazas, argumentando que si la capacidad de la clientela está reducida y el local es chico, no sería redituable la reapertura.

En coincidencia, Facundo Jantzon, a cargo de Beerlin, en El Brete, contó que se analiza cada detalle para poder brindarles a los clientes del bar, no sólo una opción de desahogo, sino también seguridad sanitaria. Cartas digitales o desechables, mesas distanciadas, mozos con mascarillas, se suman a los ya habituales protocolos de desinfección (todos los utensilios siempre se esterilizan con alcohol en todo local gastronómico).

Si bien lo considera personalmente “como una llama de esperanza para compartir con familia y amigos”, Jantzon entiende que a nivel comercial se debe “seguir un protocolo súper estricto”.

En paralelo, mientras los bares ven más cercana la vuelta, las fiestas y los locales bailables deberán esperar. “Habíamos pasado la gripe A, que fue bastante compleja, y no tuvimos problemas”, recordó Negrete sobre el manejo de su icónico boliche. “Vamos a tener que esperar un tiempo y creo que la conciencia de la gente está, el ser cuidadoso para salir”, recordó sobre este otro rubro.

En tanto, Carlos Pereira, detrás de Cedros y con 43 años dedicándose a la noche posadeña, juzgó que las discos también se atendrán a medidas de seguridad y “que en dos o tres meses se va a tener que trabajar con médicos e infectólogos en los boliches para testear que las personas que entran estén sanas. “No va a haber otra forma, si se cuida eso, que la persona no tenga temperatura o algún otro testeo, la gente va a poder ir a divertirse”.

Al recordar su trayectoria en el rubro, relató que nunca esperó vivir una situación similar. “Creo que el mundo no se imaginó una cosa así, ni viendo una película, pensamos que podía ser real”, adujo. “Que algo que no podés ver, pueda parar el mundo... ahí te das cuenta de que no somos nada, de que hay cosas que no podemos manejar”.