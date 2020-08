Redefinirse y apostar: la historia de dos valientes sampedrinas - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

La pandemia del coronavirus provocó un cambio en la sociedad: los distintos sectores debieron incursionar en nuevos sistemas a fin de subsistir en medio de la crisis. En el caso del sector productivo de San Pedro, un número importante de emprendedores se reinventó, encarando nuevos desafíos, y pese al panorama negativo, obtuvieron muy buenos resultados. La nueva normalidad exige dedicación, más horas de trabajo, ganancia mínima con el único fin de sobrellevar la situación y evitar mayores perjuicios económicos.Cuando se decretó la primera etapa de cuarentena y varios rubros debieron cerrar las puertas, el boom en la Capital de la Araucaria fue la puesta en funcionamiento de nuevos comercios dedicados a la venta de bienes esenciales. Surgieron entonces alrededor de cinco nuevas verdulerías. Estas nuevas apuestas, fueron encaradas por comerciantes que se dedicaban, hasta entonces, a la venta de vestimenta, regalería e incluso mueblería.Con esta posibilidad los comerciantes no pretendían obtener una ganancia extra sino más bien reunir los recursos mínimos necesarios para cumplir con la carga social, impuestos, alquileres y demás gastos fijos que implica llevar adelante un negocio. Uno de los ejemplos es el de Elena Álvez Serran, quien desde hace más de diez años se dedicaba a la venta de ropas, calzados y regalos, pero con la cuarentena su rubro estuvo inhabilitado, obligándola a, de cierta forma, adelantar proyectos. Fue así como utilizó un sector de su local para una carnicería y verdulería.Desde abril, la rutina de la emprendedora cambió por completo, porque un local comercial que ofrece productos alimenticios presenta algunas particularidades: por una lado exige mayor dedicación y horas de trabajo y por otro lado la ganancia es hasta un 30% menor si se compara con el sector de regalería o venta de ropa.“Me adapté a la situación, aunque es mucho más el trabajo y menor el lucro, me permitió subsistir, no es un negocio como para invertir más, sino como para sobrevivir. Yo pienso que la comida es algo que todo el tiempo sale. Achicando una parte del local para poner la carnicería y verdulería pude trabajar y no dejar sin trabajo a mi gente”, destacó.Así como la situación epidemiológica forzó a algunos a modificar su proyecto productivo, representó para otros la oportunidad de lanzarse como emprendedores, apostando a brindar servicios inéditos en la zona con la mirada puesta en ampliar la venta.En esta línea, una joven diseñadora gráfica, Marcela Castañeda, modificó la idea de un taller gráfico, en un Bio Almacén de la Selva que, por cierto, fue muy aceptado.El espacio permite a los productores locales que se dedican a la producción de alimentos orgánicos contar con un punto de venta. Y apunta además al consumo consciente, con producción local, al cuidado de la tierra y a la nobleza de los materiales que son utilizados para la elaboración de los productos. En este caso ofrecen una importante variedad de artículos de cosméticos naturales, alimentos, frutas, envasados, artesanías y comida, todo elaborado de forma artesanal. Es una alternativa muy acertada porque la población de a poco se inclina por el consumo de productos orgánicos.En lo que respecta la continuidad y nuevas metas para ampliar horizontes comerciales con el emprendimiento, logró la participación de varios productores y artesanos, lo que permite que modifiquen el sistema de atención al público.“Si bien yo estoy al frente del local, puedo manejarlo con la ayuda de los productores y con algunos de los artesanos de la Feria del Monte, coordinamos para que cada uno venga una mañana para atender al público y yo estoy las tardes, me encargo d reponer, de los embalajes, etiquetas y hacer las cuentas”, explicó Marcela, quien se encarga de que los productos sean exhibidos no sólo asegurando la calidad, sino también con una excelente presentación, buscando siempre alternativas ecológicas.El emprendimiento no deja ganancias amplias, pero permite sostener y entusiasma a seguir diversificando. “Esta semana es justo una semana de decidir cómo vamos a seguir, decidimos agrandar un poco el local, con estanterías más amplias, cómodas, una barra para el tema de comidas que tiene mucha demanda. La verdad que muy contentos todos. Pudimos sostener el alquiler con las ventas, planificamos sumar a nuevos productores y que los productos primero se vendan en el pueblo y después generar redes de comercialización al resto de la provincia”, señaló Marcela.