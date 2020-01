Recuperó la memoria

Lunes 27 de enero de 2020

Por Cristian Avellanedadeportes@elterritorio.com.ar

La figura “Se ganó porque se hizo lo que el técnico nos pidió, presionamos y tuvimos mucha paciencia. Sabíamos que somos mejores que Depro, pero había que demostrarlo y lo hicimos, eso es lo más importante. El equipo sumó mucho con los refuerzos, en el partido tuvimos llegadas y concretamos”

Iván Molinas

Mediocampista de Crucero



Crucero volvió a creer. El receso y los refuerzos le sentaron bien a un equipo que ayer tuvo una actuación convincente en Santa Inés y le ganó 2-0 a Defensores de Pronunciamiento, con autoridad.El partido, correspondiente a la fecha 16 del torneo Federal A, no solamente fue el fin de una sequía de ocho partidos al hilo sin conocer la victoria en la zona 1, sino también el renacer de una idea. Pese a la ausencia de nombres importantes, el Colectivero encontró el balance justo entre juego por bajo, amplitud de sus laterales y defensa, destacando la sociedad Molinas-Pérez como determinante en el desarrollo. Pero sobre todo Crucero fue contundente.El inicio fue vertiginoso, de ida y vuelta. Molinas y Vallejos se hicieron cargo del protagonismo en el local, mientras que en Depro todas las jugadas de factura pasaron por los pies del hábil Delasoie.Sobre los 10’ Molinas estrelló un remate en el travesaño en un aviso de lo que estaba por venir. El posadeño aprovechó la soledad a metros del área grande después de un pase filtrado de Campozano para calcular la trayectoria y dejar sin resistencia al arquero Correa, quien sólo atinó a observar el esférico.Siete minutos más tarde, Defensores contestó con un remate de Siergiejuk, aunque el ex Crucero no tuvo la comodidad necesaria.Finalmente a los 32’ Molinas tuvo su revancha. El mediocampista trepó por la banda derecha para ingresar al área utilizando una pared con Pérez y, tras un rebote, infló red con un toque sutil aprovechando una defensa totalmente desactivada. El 1-0 abrió el panorama.Así, el equipo de Marczuk retrocedió líneas esperando alguna contra letal que finalmente se concretó a los 46’. El centro llegó desde la izquierda y Tello se anticipó en el tumulto para puntear la pelota y ganarle la pulseada al ‘1’. El 2-0 provocó el delirio del público que le hizo frente al calor en Santa Inés.Ya en el complemento Depro fue a la carga sin ideas claras. Aún así logró dos situaciones, la más importante a los 13’ cuando Robles no pudo conectar con precisión en los últimos dos metros.Los cambios tomaron escena pero el tiempo se consumió. El Colectivero lo pudo liquidar con un remate de Vallejos a los 25’ que rozó el travesaño y en unas cuantas arremetidas de Campozano. Así se fue la historia.La idea quedó al descubierto y quedará seguir trabajando en las sociedades. Hay buenos augurios y 13 fechas para buscar la clasificación a la segunda ronda. La próxima parada será en Pergamino, ante Douglas Haig.