RECUPERAR LOS POROTOS

Domingo 8 de marzo de 2020

Crucero afrontará esta tarde una nueva prueba de visitante en el torneo Federal A. Desde las 18 visitará a Sportivo Belgrano en San Francisco, por la fecha 22 de la zona uno.

El último empate 1-1 con Unión de Sunchales dejó un panorama desalentador si de clasificar al hexagonal final se trata. Hoy el Colectivero marcha lejos de los puestos de vanguardia a falta de nueve fechas para el cierre de la fase regular, por lo que una victoria ante la Verde sería el escenario ideal.

Desde la llegada de Carlos Marczuk a la dirección técnica el equipo afianzó las sociedades, el juego por bajo y trata de ser protagonista en todos los terrenos. Pero sin dudas que la baja efectividad le jugó una mala pasada a lo largo de la temporada y sigue siendo el punto flojo. El Colectivero lleva 17 goles convertidos en 19 presentaciones, cifra que habla a las claras de la poca puntería y que se tiñe de rojo con los 19 tantos en contra.

Crucero puso en las cuerdas a rivales de la talla de Boca Unidos y Chaco For Ever, aunque las cuotas no alcanzan cuando no se logra plasmar el dominio en el resultado.

“Confío plenamente en el plantel, tenemos jugadores que están comprometidos, pero nos falta la cuota de suerte; hay que bajar el error a cero y acertar al arco. Ahora vamos a buscar a San Francisco los puntos que dejamos escapar con Unión”, remarcó el capitán Pablo Motta en la previa.

Crucero, entonces, buscará empezar a cambiar esta historia. No será tarea sencilla ya que el equipo misionero lleva seis encuentros al hilo sin victorias en condición de visitante.

Además el técnico todavía no podrá contar con Nicolás Fassino en el mediocampo (debe cumplir un fecha más de suspensión) y tampoco estará Iván Molinas , quien no se recuperó de la contractura que lo dejó afuera en la previa al último choque con Unión. Será, entonces, una nueva oportunidad para los pibes canteranos ante la falta de recambio.

Sportivo Belgrano llega a este encuentro inmerso en una realidad poco alentadora: hace cinco partidos que no gana. Es por eso que el técnico Carlos Mazzola meterá mano en el once inicial que viene de caer 2-0 ante For Ever en Resistencia.

El árbitro del partido será Nahuel Viñas (Santiago del Estero).