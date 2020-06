Recuerdos del servicio militar y la vida del soldado

Sábado 6 de junio de 2020

Por José Miérez Gerontólogo

Estimada comunidad: pensando en dos meses muy cargados de argentinidad como mayo y Junio, se me vienen a la memoria experiencias y anécdotas que vivimos todos aquellos que cumplimos, en otros tiempos, con la obligación del servicio militar. Es por lo que me gustaría compartir con mis amigos lectores documentos de mi archivo personal que tuvieron lugar en otro contexto histórico.Bendición papal: “¡Oh Soberano Señor, Dios de los Ejército, ante cuyo solio altísimo los escuadrones de los ángeles cantan perpetuamente un himno de gloria! Nosotros, los soldados argentinos, que en el cielo, en la tierra y en el mar, hacemos buena guardia de las fronteras de la nación, velamos a fin de que no sea alterado el imperio de la ley y de la justicia y aseguramos el orden y la paz, que son indispensables para que la Patria viva tranquila, trabaje confiada y prospere sin interrupción, venimos hoy a tu augusta presencia para implorar tu protección y ofrecerte nuestros servicios.Como soldados cristianos te pedimos la fortaleza invicta, la fidelidad inquebrantable y el espíritu de sacrificio llevado, si fuera necesario, hasta el heroísmo. Que la vida de guarnición no nos arrastre al ocio, a la molicie y a la relajación de costumbres; que las fatigas militares, la requerida disciplina, no nos depriman ni nos desaliente en este ejercicio de las armas, que tantos parecidos tiene con el que impone a diario la ascética cristiana; que el prestigio natural que nos rodea no nos ensoberbezca sino que nos sirva para recordarnos el buen ejemplo que debemos dar a todos; que los atractivos y los halagos del mundo, las propagandas falaces, no nos seduzcan ni nos desvíen del camino recto de los servidores de la Patria, del bien y de la paz; y que el constante recuerdo de que militamos bajo las banderas de una nación de historial limpio y de íntegra tradición católica nos impulse continuamente a una vida cada vez más intachable y a una adhesión cada vez más perfecta a la Iglesia de Cristo y a sus salvadoras enseñanzas.Esté con nosotros el glorioso Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial; estén en nuestra campaña los santos, soldados que, principalmente en los primeros siglos del Cristianismo, decoraron con su sangre la fe que profesaban. Y tú, oh Madre Santísima, que bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto guías con tus manos dulcísimas por el azul del cielo a nuestros centauros del aire; Tú, que desde tu santuario de Nuestra Señora de Luján nos recuerdas que eres Madre de todos; recibe nuestras pobres súplicas, fortifica nuestros sinceros propósitos y dígnate presentarlos para que los bendiga, a tu divino hijo, Jesucristo Señor nuestro, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén!”. PIUS P.P. XII.Pocos recuerdos más gratos existen en la vida de un ciudadano que aquellos de su paso por las filas. La diana, con su vibrante sonido, llamando a diario antes de salir el sol. La primera formación de la mañana al izarse en lo alto del mástil el pabellón azul y blanco, como imagen valedera de la vivencia de la Nación. Luego la instrucción cotidiana, intensa y agotadora, tocando las fibras más íntimas del ser, despertando la voluntad inquebrantable de vencer toda dificultad. La formación de la tarde, al arriar la bandera, satisfecho del deber cumplido, y donde se repite periódicamente aquel juramento de los milicos del viejo Ejército de Línea en la lectura de la Orden del Día, al responder a : “Subordinación y valor”, con un muy fuerte: “Para defender la Patria”.Y, al fin, el toque de silencio, esparcido en la inmensidad de la tierra argentina, llamando al descanso reparador, mientras desde los cielos el espíritu de los manes de la Patria y de los hombres del turno de guardia velan por la seguridad de la Nación y de sus habitantes.Hermoso orgullo de argentino haber servido en las filas de cualquier unidad, en cualquier destino de la patria, en el recuerdo de superiores y camaradas, como aquel, sin duda, el más hermoso día en que un 20 de junio, el corazón varonil de los 20 años, gritando “sí, Juro”, a la sagrada invocación de “juráis a la Patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida”.Orgullo de argentino de ser parte integrante de una juventud sana, sin desvíos físicos o mentales, desfilando marcialmente al son de las marchas que hablan de fe, de libertad, de democracia, de civilidad, sin otro norte que una gran Patria, abierta a todos los hombres del mundo de buena voluntad, como esperanza segura de la humanidad.