Recuerdan requisito para pacientes no residentes en Misiones - El Territorio Misiones

El Ministerio de Salud Pública de Misiones recordó hoy los requisitos para pacientes no residentes en Misiones.El protocolo se tomó debido a la vigencia de la emergencia epidemiológica y sanitaria en el ámbito de Misiones y en el marco del trabajo en conjunto entre el subsector público y privado.En ese sentido el Ministerio recordó que para solicitar y confirmar turnos de atención las personas que no residen en el territorio provincial deben cumplimentar los siguientes requisitos según el caso que corresponda:1) Para el caso de personas con tratamiento oncológico u otras enfermedades con tratamiento crónico:DNIB- Cumplido el ciclo de 15 días se deberá presentar constancia de nueva evaluación por PCRC-En caso de tratamientos requiera la concurrencia periódico del paciente, se establece que los establecimientos prestadores se harán cargo del aislamiento del paciente en caso de que no se cumpla el plazo de validez de la PCR.2) Personas que tienen derivación médica o turnos programados:Comunicar que no reside en Misiones.Derivación médica, autorizada si correspondiera o turno.DNIPCR (-) de las últimas 48 hs, resultado negativo.