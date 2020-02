Recorriendo Buenos Aires

Jueves 6 de febrero de 2020

E los fanáticos de Grey´s Anatomy descubrieron que Kate Walsh, una de sus estrellas, estaba de paseo por estas latitudes. Acompañada por su amiga Sarah Link, la actriz tachó de su lista muchas de las visitas obligadas que recomiendan las típicas guías de viaje en el centro porteño y sus alrededores. Y sus fans, en las redes, ¡desesperaron! Conocida por interpretar a la médica Addison Montgomery en la famosa novela norteamericana, Walsh y su acompañante arrancaron su gira porteña con un clásico de los lunes: fueron a bailar al ritmo de los tambores de La bomba del tiempo, al Konex, tal como compartieron en sus historias de Instagram. Al otro día, enfilaron hacia la zona más chic de la urbe: el barrio de Recoleta. Allí, visitaron su cementerio, donde descansan los restos de infinidad de figuras importantes de nuestra historia. Súper bien dispuesta con los admiradores que tuvieron la suerte de encontrársela en la entrada del cementerio, Kate accedió a sacarse fotos. “Las voy a subir a todos lados porque todavía no supero que me encontré con Kate Walsh”, expresó, feliz, una chica. Sin amedrentarse con la temperatura agobiante de ayer, protegidas por capelinas, las chicas cruzaron la Avenida del Libertador y buscaron refugio en el Museo Nacional de Bellas Artes, otro lugar infaltable del itinerario local. Por supuesto, Kate no se iba a quedar sin recorrer Palermo, donde se deleitó con sus originales propuestas gastronómicas y fue divisada por varios curiosos que ansiaban una foto con la actriz que también fue parte de la serie 13 Reasons Why.