Reconocerse en las recetas originarias

Sandía

Típicamente local y disponible en esta época, puede aparecer en un ‘agua de sandía’, por ejemplo, se procesa la fruta y se tamiza para dejar el líquido libre de la pulpa o en forma de pikles que se hacen con la cáscara.





Para dejar de lado la mayonesa comprada y otros aderezos, un simple proceso de lactonesa con ‘yuyos’ como cedrón, burrito, menta puede aggiornar cualquier ensalada o carne.





La vinagreta es un clásico que suma carácter a las preparaciones. Se pueden hacer de mamón, maracuyá y hasta jaboticaba.





Si bien tiene un proceso más largo, se puede pensar en ir sumando gaseosas caseras de jaboticaba o un espumante de pitanga fizz o ananá fizz casero. Algunas ideas para sumar autenticidad a nuestras mesas de fin de año.

El calor del fuego une y si a ese espíritu de fogón le sumamos el refugio de una sabrosa preparación, el vínculo queda sellado. Así, al ardor de las brasas, se cocina el mbytá, una especie de humita local en hoja de maracuyá, de origen guaraní. O simplemente se arrojan vegetales, como batatas esas que cocina Juanita González, la mburuvichá (cacique) de Yvytú Porá, o las que hacía en su casa la mamá de Saúl Lencina, chef de Hoy Cocino Yo que impulsa esta revalorización de lo nuestro.La idea es “que se recupere algo que casi se pierde. Eso es la cultura mbya, lo que podríamos haber perdido, pero que esta ahí, que sobrevive”, refiere Lencina.“Lo guaraní es agroecológico, sustentable. Conviven con el monte, no viven en él. Sacan lo justo y necesario y comen lo que hay”, agrega al respecto. “Es adaptarse a lo que me da el ambiente, no modificarlo. Todo lo que se habla hoy de lo orgánico como moderno y que, en general, sale muy caro, lo tenemos acá. Un pueblo, una nación dentro de nuestra provincia que vive de una forma sustentable casi perfecta”, detalla, más allá de algunas carencias que entiende puede haber en las aldeas.Saúl se crió en provincia de Buenos Aires, llegó a Misiones de la mano del amor de Ángeles de Muro, posadeña que conoció en la Capital. Hoy, ambos no sólo están empapados en la cultura aborigen local, las influencias inmigrantes en la cocina misionera y paraguaya, sino que hablan de cada proceso productivo con fervorosa pasión e intentan exportarla, con valor agregado, al mundo.“No funciona esa de vender afuera nuestros productos como algo exótico, que salga millones y acá se nos pudren en la cara. Nunca funcionó”, resalta Saúl al enumerar alimentos típicos de la biodiversidad misionera que colegas le piden de afuera.“Las frutas nativas y hongos son lo más caro que hay en alta gastronomía, en el mundo. Cuesta entre 5.000 y 15.000 el kilo de hongos, por ejemplo”, explicó el chef. En Misiones hay cientos de variedades comestibles y, sin embargo, hoy, a pesar de que el tema esté muy en agenda, no hay quien los venda. Siguen estando más disponibles los hongos secos de pino, provenientes de Chile o con suerte de la Patagonia argentina. Similar panorama se vive con el maíz nativo, con el que políticamente se sentó postura hace muy poco, y con los frutos silvestres.“En promedio el argentino come entre 10 y 15 productos. Nosotros de fruta nativa trabajamos 15 y hongos 8 o 9 especies, ya con eso tenemos mucho más”, subraya Lencina dando cuenta de la variedad y el potencial de explotar la cocina local. Sumados al ají picante nativo (único reconocido como tal en el país), pepinillos silvestres y hasta pimienta rosa aguaribay, sin contar innumerables hierbas, la riqueza del edén no es utopía en Misiones.La curiosidad y el posterior estudio, las claves que se reconocen en estos jóvenes cocineros. En cada esquina, en cada patio, hay un cítrico, un mango, una palta, un hongo,un Yvá povó o coquito de San Juan que pueden redescubrirse en nuevas recetas que le den vida a la mesa familiar.Ni bien arribaron a Misiones, Saúl y Ángeles conservaban el menú con el que trabajaban en Buenos Aires, pero poco a poco el entorno los fue transformando. En su casa, las recetas con productos autóctonos dieron el puntapié. “En eventos, sí, por ejemplo, teníamos mbeyú o sopa paraguaya con cosas arriba, porque para mí era una base el mbeyú, como la de la pizza. Hoy lo entiendo de otra forma y lo como con el mate”, relata Lencina, mientras emulsiona cuadrados de mbeyú con miel de yateí.Lo guaraní, según cuentan, se dio naturalmente y así como la primera experiencia de cocina en pasos en 2015 la hicieron sobre comida mbya, recientemente en su capítulo 13 cerraron el círculo potenciando lo originario desde la aldea (ver De la aldea al mundo).A pesar de que no mamó esta cultura de chico, como muchos de nosotros, o incluso como Ángeles, que aunque misionera, no había probado el reviro hasta hace unos años, Saúl creció alimentado por la huerta que labraba su mamá.Desde que puso un pie en Misiones, el cocinero hizo una huerta, que empezó con albahaca y perejil y hoy tiene casi tanta variedad como el monte nativo. “Me lo enseñó mi vieja en mi casa, sin que yo me diera cuenta, sin que ella se diera cuenta”, manifiesta Saúl. “Mis hermanos casi ninguno come vegetales porque ‘eso se comía cuando había necesidad’, dicen. Para mí comíamos perfecto”, recuerda al tiempo que grafica estofados repletos de verduras. “ Hacíamos una batata asada en un palo, en la chimenea. Para nosotros era re divertido, la fogata como un juego. La realidad era porque no teníamos luz, la cortaron por no pagarla, no teníamos gas porque había batata y está perfecto. Quizás hoy se paga un montón por una batata a las brasas, no tiene nada de pobre”, narra el chef. Paradójicamente en una comunidad mbya antiguamente la bienvenida estaba asegurada con una batata asada cortada al medio. “Cuando leo esto digo ‘chau, estaba todo escrito’. Cierra todo” dice Saúl con piel de gallina. Al final, “en mi casa hago lo mismo que hago en las comunidades”, entiende cuando trata de que sus parientes se alejen de las salchicas y vuelven a la huerta.Augusto (6) y Valentino (3) son los pequeños Lencina que siguen a mamá y papá en el cultivo de sus alimentos y son testigo de cada experimento en el laboratorio de la cocina. “Vengan, hongos gratis, los mejores hongos”, pregonaba Augusto en plena feria de ciencias del colegio, donde dio una clase sobre hongos comestibles locales. “Fue mejor que el curso que di yo. Era más natural y lo tenía más interiorizado”, memoriza el orgulloso papá.“¿A donde vamos? ¿A juntar hongos o frutas?”, pregunta Valentino, que a poco de cumplir 4, resume: “Cuando sea grande, quiero cambiar el mundo”. Quizás ya lo estén cambiando.