Reconocen que es notable la yerba que se importa - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Juan José Szychowski, consideró ayer que es importante el volumen de yerba mate canchada que se ha importado en los últimos meses desde Paraguay y Brasil.Ante una entrevista realizada por Canal 12 el directivo apuntó que “en los últimos meses se intensificó la entrada de yerba mate desde Paraguay y Brasil. Es una actividad permitida, no está prohibido. Lo que sí hacemos es verificar la calidad de la yerba mate, que debe estar dentro de los parámetros del Código Alimentario Argentino”, detalló.El directivo apuntó que según datos que se manejan “hasta ahora se han procesado unos 17 millones de kilos (de yerba de países vecinos). La verdad que son muchos kilos, estamos viendo muy atentamente esto. Es una actividad que está permitida, pero lo que tenemos que hacer es controlar la calidad de los productos que entran. A las partidas que encontramos con problemas estamos aplicando las mayores sanciones vigentes, desde multas vigentes hasta el decomiso de la yerba transportada”, se explayó.Comentó que de acuerdo a los controles que realizan con datos de la Afip, se verifica el ingreso de yerba importada y su destino final.Así, se detalla que establecimientos están realizando compras y se realizan las inspecciones del producto. “Esta semana se inspeccionó, estamos teniendo los resultados los laboratorios para controlar con los parámetros que corresponda.”Szychowski remarcó: “Que la yerba sea de Paraguay o Brasil no significa que sea mala. Pero sí tenemos determinados parámetros que pueden ser diferentes, como la cantidad de palo presente en la yerba, cuestiones físicas, cantidad de hoja y aspectos microbiológicos”.Por su parte, al ser consultado por este medio, el director por la producción, Juan Carlos Butiuk, consideró que “es un volumen importante de yerba de Paraguay y Brasil que está entrando, pero por el momento no afecta las proyecciones de precios locales que se están pagando. Sí pedimos que se controle más la calidad”.