Reconciliación fuera de los medios y refacción de una casa conjunta - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020

Cuando nada señalaba que se venía una crisis de pareja, ni mucho menos la pandemia de coronavirus, Laurita Fernández y Nicolás Cabré compraron una casa divina en un country de Pilar que quedó ahí, a la espera de una resolución.Pasaron los meses y varias señales indican que los actores estarían por ¿retomar su proyecto? De hecho, se los vio paseando por el exclusivo barrio donde pensaban convivir.¿Se mudarán finalmente? Por lo pronto, Yanina Latorre mostró en LAM fotos del interior de la casa, que en este momento está en proceso de remodelación, y dio detalles de cómo es la hermosa propiedad que Laurita y Nico adquirieron.“La casa está totalmente en refacciones; arriba tiene tres dormitorios y abajo un living y un comedor con una cocina con barra integrada, y un playroom”, arrancó la panelista del ciclo de El Trece. “Es linda y moderna. No tiene quincho pero tiene una galería con una parrilla”, añadió. Y dijo más: “Cuando la compraron estaba 350.000 dólares y ahora la están remodelando para que el cuarto de ellos quede bien grande. El plan era ese (convivir), pero vino la cuarentena, la obra se frenó y ahora la reactivaron. Ellos están yendo muy seguido”.En ese punto, Ángel intervino y dijo que nunca dejaron de “estar activos”. “Laurita nunca te cierra una ventana”, opinó sobre su co-equiper en la conducción en el Cantando 2020.“A cada rato llegan fotos de ellos caminando de lejos”, agregó Latorre, tras explicar que la ¿ex pareja? está yendo al country muy seguido a ver de cerca el avance de la obra.Para más datos, Yanina dijo que están al día con las expensas (de 19 mil pesos mensuales) y contó que la casa tiene 200 metros de superficie cubierta. “Unos 326 metros en total”, señaló. Además, aseguró que la casa no está a la venta, lo que hace pensar que pronto confirmarían la noticia de su reconciliación.El viernes por la tarde, y a la vista de todos, la pareja dio un paso más tendiente a recomponer su relación sentimental, cuando salieron a pasear a las tres de la tarde juntos de la mano por el barrio porteño de Núñez. Por más que sobren las manifestaciones de amor, la pareja se niega a dar por confirmada su reconciliación incluso hasta a sus más íntimos.Es más, esa misma noche la artista había jugado al misterio cuando Ángel de Brito le preguntó por las versiones de que había vuelto con Cabré: “Estamos ahí, como en un…”.La explicación para esa actitud es simple. Laurita y Nicolás están dándose una segunda oportunidad para poner a prueba sus sentimientos mutuos, quieren ir despacio para no ilusionarse y luego salir lastimados. Por ahora transitan las mieles del volver a elegirse sin presiones, y por esa misma razón tampoco tomaron una determinación concreta respecto a la casa que compraron a medias en el barrio cerrado Haras Del Pilar La Pradera, en la localidad bonaerense de Pilar.