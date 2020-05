Recomiendan seguir con la lactancia materna aunque la madre tenga Covid-19

Miércoles 27 de mayo de 2020 | 13:05hs.

El Ministerio de Salud recomendó a madres recientes que continúen dando el pecho a sus bebés aunque tengan un diagnóstico positivo de coronavirus o deban ser atendidas por presentar síntomas."Hasta el momento, no tenemos evidencia de que la leche materna transmita el coronavirus, por lo cual la recomendación de lactancia materna sigue vigente aún en este contexto", explicó Guadalupe Mangialavori, coordinadora del área de nutrición de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez.Mangialavori, en el reporte diario de la cartera sanitaria, remarcó: "Aun aquellas madres que sean casos sospechosos o tengan coronavirus pueden y deben seguir amamantando con las protecciones necesarias de higiene personal y de barbijos. No necesitan ser aisladas de sus hijos".La especialista pidió que los equipos de salud apoyen a las familias en este contexto de pandemia para que las madres continúen alimentando a sus hijos por esta vía natural, incluso cuando deban ser internadas."Queremos resaltar que la lactancia materna sigue siendo la forma óptima de alimentación de los recién nacidos, no solo por sus capacidades nutricionales, sino también porque protege contra enfermedades, respiratorias en especial, en este contexto", aseguró la funcionaria durante la conferencia.Además, remarcó que las recomendaciones son las mismas que las previas a esta situación: de cero a seis meses, los lactantes sólo requieren leche materna."No necesitan alimento, no necesitan agua, y no necesitan otro tipo de leche", señaló Mangialavori, al tiempo que aconsejó continuar con la lactancia hasta los dos años del chico, acompañada por alimentos acordes a su edad.Para finalizar, la coordinadora del área de nutrición hizo foco en un tema que preocupa a médicos de distintas áreas: la suspensión de los controles. No se debe llegar a ese punto, tanto en chicos enfermos como en chicos sanos.Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la madre que amamanta con sospecha o confirmación de Covid-19:• Lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de tener contacto con el bebé.• Usar barbijo médico el tiempo que se amamante al bebé, con el fin de no transmitir gotas de saliva. Cambiarlo cada vez que se humedezca.• Desinfectar extractores de leche y otros elementos con los que tenga contacto directo el bebé.• Limpiar constantemente las superficies cercanas al lugar de lactancia.