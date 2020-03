Recomiendan extremar el cuidado para evitar el contacto con la oruga peluche

Viernes 6 de marzo de 2020 | 13:20hs.

En el marco de la presencia de la oruga peluche en diferentes zonas de Misiones, desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” recomiendan extremar el cuidado para evitar el contacto con las mismas ya que son muy venenosas.Por lo que explican que, la oruga Megalopyge Opercularis, también conocida como oruga peluche u oruga cachorrinho, es una especie de polilla, que tiene debajo de su pelaje espinas venenosas, las cuales causan un dolor extremo a aquellas personas que la toquen.Por este motivo, recomiendan evitar el contacto ya que las picaduras provocan mucho dolor, pero no son mortales, suele producir una descompostura general. En caso de padecer el roce se recomienda colocar la zona afectada bajo agua tibia, no fría, para calmar el dolor, que en principio es intenso. En caso de que persista el dolor, se debe acudir a los centros de salud más cercano a los domicilios.La oruga se encuentra en las plantas del jardín y en el monte, así que para evitar el contacto con la misma aconsejan, utilizar camisas mangas largas gruesas, pantalones largos y guantes para llevar adelante tareas de jardinería. Siempre revisar que no haya este tipo de orugas, que a veces se ocultan en la parte inferior de las hojas.