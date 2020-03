Reclamos de otros presos por las condiciones de detención de Holl

“Sé que es capaz de cualquier cosa”

Norma Schweikowski (41), ex esposa de Holl, también aportó datos que resultaron claves para el avance del caso. “Si bien lo denuncié varias veces, después dejé de hacerlo porque no veía consecuencias judiciales y, al mismo tiempo, él estaba cada vez más cebado de violencia. Además siempre le tuve mucho miedo, pero ahora que está preso me animé”, comentó en primera instancia la mujer. Asimismo, en diálogo con este diario, subrayó su convicción de que “Fredy fue quien incendió la casa de la familia Gaona porque ellos me ayudaron cuando me separé de él. No teníamos a dónde ir con mis hijos y ellos nos cobijaron, pero lamentablemente les costó demasiado caro”. La mujer también comentó que la chacra donde residía Holl rodea al barrio Docente, por lo que habría tenido enormes facilidades para perpetrar el hecho, según su criterio. “No tengo dudas de que fue una represalia porque nos ayudaron, y tampoco creo que haya sido la primera vez que hace una cosa así porque estuve 22 años casada con él y sé que es capaz de cualquier cosa”, subrayó Schweikowski. Por otra parte, las autoridades policiales iniciaron un sumario interno para investigar una presunta filtración de la comisaría local que antes de la detención habría alertado a Holl sobre las sospechas en su contra. En este punto, lo que se presume es que un efectivo de la fuerza provincial -con quien mantiene una amistad manifiesta- le avisó que un peón confirmó la desaparición de un bidón de combustible, tras lo cual el concejal urdió una coartada falsa que no evitó su captura.